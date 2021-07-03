В курортному місті Італії штрафуватимуть туристів за нічні прогулянки центром

Влада Флоренції прийняла рішення заборонити вечірні прогулянки в історичному центрі міста. Обмеження стосуються найпопулярніших площ з 9 вечора до 6 ранку.

Виключенням є відвідування кафе, барів та ресторанів, які розташовані в центрі. Проте місцеві мешканці не погоджуються з такими обмеженнями, оскільки площі є відкритим громадським простором.

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Обмеження у Флоренції: деталі

Заборону на відвідування площ вели для того, щоб уникнути великого скупчення людей під час поновлення туризму в умовах пандемії. За попередньою інформацією, обмеження діятимуть у четвер, п'ятницю та суботу ввечері до кінця пандемії.

Мовиться про центральні райони міста:

Район Санто-Спіріто;

площа Санта-Кроче;

площа біля палацу Строцці;

площа SS Annunziata.

Тут забороняється їсти та пити на сходинках храмів і палаців. Це можна робити виключно на території одного із закладів. За порушення цього обмеження передбачаються штрафи у розмірі від 400 до 1 000 євро.

Додатково мер Флоренції хоче ввести податок на вуличні кіоски з їжею, щоб зменшити скупчення людей.