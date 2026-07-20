5 місць, які варто побачити у Флоренції за один день: вони вартують кожної хвилини

Флоренція – одне з тих міст, де майже кожна вулиця, площа чи будівля має свою багатовікову історію. Саме тут зародилася епоха Відродження, а світові шедеври мистецтва та архітектури зосереджені буквально за кілька кроків один від одного.

Якщо на знайомство з містом у вас буде лише один день – не варто засмучуватися. Навіть за такий короткий час тут можна побачити найвідоміші пам’ятки й відчути неповторну атмосферу Флоренції.

В інстаграм-дописі Travel Professional Group розповіли, які історичні площі варто побачити у Флоренції та де саме шукати захопливі панорами. Цих п’ять місць варто обов’язково включити до свого маршруту цим незабутнім містом Італії.

Що побачити у Флоренції за один день?

Собор Санта-Марія-дель-Фйоре

Цей собор є головною архітектурною перлиною Флоренції. Його знаменитий купол, створений Філіппо Брунеллескі, став справжнім символом міста.

Понте-Веккйо

Туристам сюди радять завітати, оскільки це єдиний міст у Флоренції, який зберігся після Другої світової війни. Сьогодні в будівлях цього мосту працюють десятки ювелірних магазинів.

Галерея Уффіці

Про цю галерею знають більшість мандрівників, бо це один із найвідвідуваніших музеїв Італії. Тут можна побачити всесвітньо відомі картини Боттічеллі, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело та Рафаеля.

Площа Сіньйорії

Це місце у Флоренції називають серцем історії та мистецтва. Прямо біля входу до палацу стоїть знаменитий "Давид" Мікеланджело, щоправда лише його копія.

У відкритій галереї можна побачити вже оригінал "Персей з головою Медузи" роботи Бенвенуто Челліні. У центрі площі височіє розкішний фонтан "Нептун", біля якого часто роблять фото.

Площа Мікеланджело

Щоб побачити найкрасивішу панораму Флоренції, варто обов’язково завітати на площу Мікеланджело. Особливо неймовірний краєвид тут можна побачити на заході сонця.

І хоч одного дня часом мало для того, щоб повноцінно пізнати місто, навіть коротка прогулянка найвідомішими локаціями, подарує незабутні враження й допоможе відкрити культурні перлини.