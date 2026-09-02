Фестиваль дерунів у Коростені скасували: що стало причиною

Уже наступного тижня на Житомирщині мав відбутися славнозвісний Фестиваль дерунів, який так обожнюють українці з різних міст. Однак цього року фестиваль не відбудеться – довгоочікуване свято довелося скасувати.

2 вересня заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська повідомила, що цьогорічний фестиваль змушені скасувати.

Чому скасували Фестиваль дерунів?

Причиною стала безпекова ситуація у Житомирській області. На жаль, через часті російські обстріли проводити таку масштабну подію небезпечно. Тож, аби не наражати відвідувачів на небезпеку, організатори скасували фестиваль.

Є новини, які дуже не хочеться писати. 12 вересня у Коростені не буде Фестивалю дерунів. Через безпекову ситуацію ми змушені скасувати його проведення. Дуже хотілося знову побачити Древлянський парк, наповнений туристами, почути музику, відчути запах дерунів і на один день перетворити Коростень на велику поліську гостину. Але безпека – понад усе. Тому цього року не зустрінемося,

– повідомила пані Наталія.

Водночас вона закликала туристів все одно за нагоди відвідати Коростень, адже це місто – не лише про Фестиваль дерунів. Тут є ще чимало цікавого, що варто побачити. А ті туристи, які дуже хотіли скуштувати місцеві деруни, можуть зробити це у садибі Viola в лавандовому полі в селі Сингаї.

Зауважимо, що новина про скасування фестивалю дуже засмутила українців. У коментарях до допису багато користувачів писали, що дуже чекали на подію.

Чим туристам зайнятися у Коростені?

Прогулятися мальовничим Древлянським парком, який розташований на гранітних скелях над річкою Уж.

Відвідати військово-історичний комплекс "Скеля" – унікальний підземний музей у гранітній скелі, який був секретним командним пунктом.

Помилуватися Купальнею княгині Ольги. За легендою, київська княгиня Ольга купалася у цьому кам'яному руслі під час поїздки древлянськими землями. Нині поруч з природною пам'яткою розташований пам'ятник княгині.

Відвідати національну археологічну пам'ятку городище "Червона гірка".

Зробити фото біля пам'ятника деруну.

Пам'ятник Деруну у Коростені / Фото Polissya Today

Зауважимо, що Фестиваль дерунів у Коростені започаткували ще у 2008 році. З того часу його скасовували двічі – у 2014 році через вторгнення Росії на Схід України та через пандемію коронавірусу у 2020 році. Цього року таке рішення довелося ухвалити вже втретє.