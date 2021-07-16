"Леді готова": Ейфелева вежа відкривається для туристів з 16 липня

Головний символ Парижа знову буде приймати туристів. Ейфелева вежа, яку місцеві мешканці жартома називають "старою леді", буде доступна для відвідувань з 16 липня.

Проте з 21 липня на оглядовий майданчик зможуть потрапити тільки вакциновані гості. На вході вони мають пред'явити європейські COVID-сертифікати.

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Що відомо про відкриття Ейфелевої вежі

За період пандемії вежу для туристів закривали кілька разів. Останній – у жовтні 2020 року.

Ми готуємося розбудити стару леді з елегантністю і турботою, оскільки вона проспала 250 днів через режим самоізоляції,

– пояснив глава компанії-оператора вежі Жан-Франсуа Мартін.

Він додав, що впродовж 3 тижнів керівництво вежі перевіряло ліфти на безпеку, тестуючи їх без пасажирів. Щоб повернути пам'ятку до роботи, 350 співробітників попросили прийти з вимушеної відпустки. До речі, це закриття виявилось найдовшим в історії пам’ятника з 1945 року.

Які обмеження запровадили для туристів

Оскільки пандемія ще триває, то потрапити на оглядовий майданчик можна лише дотримуючись маскового режиму та соціальної дистанції.

Очевидно, що пред'явлення медичного пропуску є невеликою додатковою операційною складністю, але воно не є нездоланним,

– коментує Жан-Франсуа Мартінс.

Також влада офіційно встановила, що туристична атракція працюватиме із 50% наповненістю. Тобто потік туристів не перевищуватиме 13 тисяч відвідувань на день.