У цьому місті Усик почувається як вдома: які дивовижні місця тут можуть побачити туристи

Ер-Ріяд не завжди першим спадає на думку, коли йдеться про туристичні подорожі. Проте столиця Саудівської Аравії має чимало цікавих локацій, які допоможуть краще пізнати історію, культуру та сучасне життя країни.

Нещодавно Олександр Усик відвідав футбольний матч між Аль-Насром та Аль-Холудом. Після гри український боксер зізнався, що щоразу почувається в Ер-Ріяді як вдома. Спортсмена вразили атмосфера на стадіоні та вболівальники, які не припиняли співати. Та чим іще може зацікавити туристів столиця країни? Розповідаємо, які місця варто побачити під час подорожі.

Що цікавого відомо про Ер-Ріяд?

Ер-Ріяд – столиця Саудівської Аравії та найбільше місто Аравійського півострова. Приблизно 40% населення становили іноземці, найбільшими групами серед яких були вихідці з Індії та Пакистану. Завдяки такому різноманіттю місто стало місцем перетину різних культур.

Історія Ер-Ріяда налічує багато століть. Ще у 3 столітті нашої ери тут оселилося плем'я Бану Ханіфа, яке назвало поселення Хаджр. Столицею країни місто стало лише у 1823 році. Значні зміни в розвитку Саудівської Аравії почалися після відкриття великих запасів нафти у 1938 році поблизу Перської затоки. Уже до 1976 року країна стала найбільшим експортером нафти у світі.

Зараз Ер-Ріяд є одним із важливих економічних центрів Близького Сходу. Тут розташовано близько 110 посольств і консульств, а також штаб-квартири міжнародних та регіональних організацій.

Де розташоване місто Ер-Ріяд: дивитись на картах

Що цікавого побачити туристам в Ер-Ріяді?

Добіркою місць, які варто відвідати у столиці Саудівської Аравії, поділилася польська мандрівниця Камі. У своєму блозі авторка розповіла про декілька цікавих місць Ер-Ріяда, які залишили в неї найяскравіші враження.

1. Історичний район Ат-Тураїф

Ат-Тураїф заснували у 15 столітті. З 1727 до 1818 року він був першою столицею Саудівської Аравії та резиденцією династії Аль Сауд. У першій половині 19 століття район зруйнували османські війська. У 2010 році його внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як визначний приклад архітектури регіону Наджд. Туристи можуть безкоштовно прогулятися вуличками, оглянути старовинні мечеті й палаци, а також відвідати невеликі музеї та лазню.

Історичний район Ат-Тураїф / фото Canva

2. Парк спадщини Аль-Буджайрі

Неподалік від Ат-Тураїфа розташований парк Аль-Буджайрі – зелена зона для відпочинку серед пальм. Тут можна перепочити після екскурсії та сховатися від сонця. На території працюють кафе, ресторани й продуктові кіоски, де пропонують місцеві страви. Також є сувенірні крамниці з виробами, пов'язаними з культурною спадщиною країни.

3. Фортеця Масмак

У старій частині Ер-Ріяда розташована фортеця Масмак, збудована наприкінці 19 століття з глини та цегли-сирцю. Фортеця відіграла важливу роль у подіях 1902 року. Тоді король Абдулазіз захопив її та встановив контроль над Ер-Ріядом. Згодом він розпочав об'єднання територій, які увійшли до складу сучасної Саудівської Аравії. Тепер у відновленій споруді працює музей з історичними експозиціями, а поруч розташовані площа Дейра та Велика мечеть.

Фортеця Масмак / фото Canva

4. Національний музей

Музей знайомить відвідувачів з історією, культурою та наукою Саудівської Аравії. Тут зібрані численні артефакти, а експозиції доповнюють інтерактивні інсталяції та відеоматеріали. Мандрівниця радить виділити на огляд кілька годин. Також варто прогулятися садами навколо будівлі.

5. Палац Мурабба

Навпроти Національного музею розташований палац Мурабба – колишня резиденція засновника сучасної Саудівської Аравії короля Абдулазіза ібн Сауда. Він жив і працював тут із 1938 до 1953 року. Будівництво палацу завершили у 1945 році.

Палац Мурабба / фото Canva

Тут проводили офіційні заходи, приймали іноземних гостей і підписували державні документи. Нині палац відкритий для туристів. Всередині можна оглянути історичні кімнати, предмети з минулого країни та колекцію державних автомобілів, серед яких навіть є перший королівський Rolls-Royce.

6. Хмарочос Kingdom Centre

Один із символів сучасного Ер-Ріяда – хмарочос Kingdom Centre заввишки близько 305 метрів. Його впізнають за незвичайною конструкцією з великим отвором у верхній частині. Всередині працює торговий центр, а головною туристичною принадою є оглядовий майданчик Skybridge.

Він розташований на 99-му поверсі, приблизно на висоті 300 метрів. Звідси відкривається панорама столиці. Мандрівниця радить приходити ближче до заходу сонця, щоб побачити місто у вечірньому освітленні.