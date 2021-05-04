Джуринський водоспад, який змушує затамувати подих: чим здивує місце сили

Водоспад Джурин – найбільший водоспад рівнинної частини України. Він входить до складу Національного природного парку "Дністровський каньйон".

Джуринський водоспад вважають одним із наймальовничіших і найцікавіших місць Тернопільщини. У цій статті дізнаєтесь все про нього: опис, характеристику та як доїхати.

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Історія водоспаду

Існує декілька версій появи Джуринського водоспаду:

Перша версія стверджує, що його утворили під час перебудови замку на палац тодішні власники, польські шляхтичі Понінські. Нібито вони розбили величезний ландшафтний парк і штучно створили водоспад, щоб його прикрасити. Місцеві ж жителі люблять розповідати давню легенду про те, як під час нападів ворожих сил турків, городяни ховалися в стінах середньовічної Червоноградській фортеці. Вода з річки Джурин обмивала замок з усіх боків. Знаючи це, ворог хитро змінив річище, так що неприступна цитадель залишилася без життєво важливого джерела. Наслідком цього стали дивовижні каскади водоспадів, висота яких сягає декількох метрів.

Опис

Сьогодні Джуринський водоспад сягає 16 метрів, а завширшки – до 20. Кількість води, що стікає трьома каскадами величезна: місцями можна підійти близько, і шум буде настільки сильним, що ви не зможете почути тих, хто поруч.

Як і всі великі водоспади, Джуринський користується популярністю у туристів, тому краще відвідати його вранці. Водоспад видно з іншого боку річки. Просто перейдіть міст на вершині водоспаду.

Місцевість водоспаду

Долина дуже цікава і нагадує місце падіння великого метеорита, хоча доказів цього спостереження немає.

На пагорбі посеред долини є руїни чудового Червоноградського замку (1820). Дорога до нього проходить через дитячий табір. На відміну від більшості руїн на території України, руїни Червонограда дуже мальовничі. Звичайно, вони небезпечні, але водночас привабливі, що викликають бажання дослідити кожну окрему ділянку замка.

Хоча замок і називається Червоноград ("град" означає "місто"), в цьому місці вже немає міста. Після Другої світової війни воно зникло з лиця землі, залишились лише дві занедбані вежі, що зберігають пам'ять про історичні події 12 – 13 століть.

Як дістатися до Джуринського водоспаду?

До речі, шлях до водоспаду непростий. Якщо ви їдете на машині, то можете спуститися з головної дороги, якщо погода хороша. Якщо перебуваєте в організованій групі, вам доведеться піти вниз, а потім піднятися на зворотному шляху. Але майте на увазі, що дорога в долину непроста, особливо якщо доводиться проїжджати повз інші машини. А якщо немає позашляховика, то краще залиште свою машину на дорозі вгорі.

Зверніть увагу, що на це місце немає вказівників, тому знайти його може бути важко. Найпростіший спосіб – дістатися до села Нирків, а потім запитати у місцевих жителів про шлях.