Два за ціною одного: у Ryanair триває розпродаж авіаквитків
26 січня 2022 , 18:59Читать новость на русском
Джерело:Ryanair
Лоукостер пропонує купити квиток за тарифом Value та отримати другий квиток безкоштовно. Розпродаж працює лише в межах одного рейсу.
Купити квитки за цією акцією можна до півночі 26 січня. Ціни стартують від 13,50 євро (400 гривень). Подорожувати за акційними квитками можна буде від 1 до 28 лютого цього року.
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Пропозиція діє, якщо бронювання здійснюється на кількох пасажирів. Летіти за акційними напрямами пропонують з кількох міст України. Зокрема:
- Києва,
- Львова,
- Одеси.
Популярні напрямки
З Києва лоукостер пропонує такі рейси:
- Гданськ – від 15 євро (480 гривень);
- Рига – від 17 євро (540 гривень);
- Мальта – від 18 євро (570 гривень);
- Неаполь – від 19 євро (600 гривень);
- Венеція – від 19 євро (600 гривень);
- Рим – від 19 євро (600 гривень);
- Дублін – від 20 євро (640 гривень);
- Пафос – від 21 євро (670 гривень).
Куди можна вирушити зі Львова:
- Піза – від 17 євро (540 гривень);
- Неаполь – від 17 євро (540 гривень);
- Рига – від 17 євро (540 гривень);
- Венеція – від 18 євро (580 гривень);
- Рим – від 19 євро (600 гривень);
Куди можна вирушити з Одеси:
- Рим – від 19 євро (600 гривень);
- Гданськ – від 13 євро (400 гривень).