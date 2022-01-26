Два за ціною одного: у Ryanair триває розпродаж авіаквитків

Лоукостер пропонує купити квиток за тарифом Value та отримати другий квиток безкоштовно. Розпродаж працює лише в межах одного рейсу.

Купити квитки за цією акцією можна до півночі 26 січня. Ціни стартують від 13,50 євро (400 гривень). Подорожувати за акційними квитками можна буде від 1 до 28 лютого цього року.

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Пропозиція діє, якщо бронювання здійснюється на кількох пасажирів. Летіти за акційними напрямами пропонують з кількох міст України. Зокрема:

Києва,

Львова,

Одеси.

Популярні напрямки

З Києва лоукостер пропонує такі рейси:

Гданськ – від 15 євро (480 гривень);

Рига – від 17 євро (540 гривень);

Мальта – від 18 євро (570 гривень);

Неаполь – від 19 євро (600 гривень);

Венеція – від 19 євро (600 гривень);

Рим – від 19 євро (600 гривень);

Дублін – від 20 євро (640 гривень);

Пафос – від 21 євро (670 гривень).

Куди можна вирушити зі Львова:

Піза – від 17 євро (540 гривень);

Неаполь – від 17 євро (540 гривень);

Рига – від 17 євро (540 гривень);

Венеція – від 18 євро (580 гривень);

Рим – від 19 євро (600 гривень);

Куди можна вирушити з Одеси:

Рим – від 19 євро (600 гривень);

Гданськ – від 13 євро (400 гривень).

ціни зазначені з врахуванням лише ручної поклажі.