Атракціон офіційно запрацював 21 жовтня. Туристи вже встигли помилуватися пейзажами, й поділилися світлинами й відео.

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В ОАЕ відкрили найбільше колесо огляду у світі

Атракціон під назвою "Око Дубая" встановлене на штучному острові Bluewaters, де вже створено інфраструктуру з ресторанами, готелями та розважальними комплексами. Родзинкою серед усіх розваг – є колесо, з якого відкривається панорамний вид на пляж та визначні пам'ятки міста.



"Око Дубая" в ОАЕ / Фото з інстаграму @aindxbofficial

Оглядові кабіни Ain Dubai забезпечують туристам ідеальну точку зору для 360-градусного огляду Дубая – над водами Перської затоки.

Колесо містить 48 розкішних кабінок, кожна з яких може вмістити до 40 гостей. Одночасно вони можуть перевозити до 1750 осіб.

Впродовж 38 хвилин, саме стільки часу приблизно займе один повний круг, гостям пропонують замовити вечерю та випивку з бару. Також можна провести конференцію або влаштувати весілля.

В ОАЕ відкрили найбільше колесо огляду у світі​ / Фото @raihanhamid_photography



У день відкриття наслідний принц Дубая шейх Хамдан теж відвідав колесо огляду та зняв відео, яке переконує, що колесо неймовірно стійке – на кадрах він сидить на даху однієї з кабінок та потягує напій.

Якщо важко в це повірити, подивіться самі!

Зверніть увагу! Вартість квитків коливається від 25 до 65 доларів. Їх можна придбати на сайті туристичної атракції.

Колесо огляду Ain Dubai встановили в межах програми з підвищення туристичної привабливості міста.