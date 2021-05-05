Інопланетні дерева на острові Сокотра, в яких тече кров дракона: фото

Сокотра – невеликий архіпелаг з чотирьох островів в Індійському океані – справжній природний заповідник. На ньому розвинулася дивовижна флора і фауна, яка не зустрічається більше ніде у світі.

Однією з найвідоміших ендемічних (тих, що є тільки на цій території) рослин острова – є драконове дерево, яке стало візитною карткою для туристів. Воно навіть на монеті Ємену зображено.

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Драконове дерево – рослина роду Драцена

Зовнішнім виглядом нагадують гігантську парасольку. У висоту досягають 5 – 6 метрів. На деяких з дерев можна спостерігати великі квіти, які розкриваються вночі й видають приємний солодкуватий аромат, що привертає нічних метеликів.



Драконові дерева на острові Сокотра / Фото: Getty Images

На Сокотрі, Драконові дерева ростуть тільки на високогір'ї – 600 – 700 метрів. Тому ідеальним місце є плато Диксам, розташоване в глибині острова. Також вони ростуть на Канарських островах, Сомалі й Ефіопії, але дещо відрізняються від цих.



Вигляд Драконового дерева знизу / Фото: Getty Images

Звідки взялися дерева?

Існує стара індійська легенда, яка свідчить, що давним-давно на острові жив кровожерливий дракон, який нападав на слонів і випивав їх кров. Але одного разу старий і сильний слон впав на дракона і розчавив його. Кров тварин змішалася і змочила землю навколо. На цьому місці виросли дерева, названі драценами.



Гілки Драконового дерева / Фото: Getty Images

Кров дракона

Якщо надрізати кору, то сочитиметься буро-червона смола. Застигаючи, вона стає схожою на запечену кров. Згідно зі стародавніми віруваннями, сік – це кров дракона, його наділяли цілющими властивостями й використовували в медицині. У традиційній медицині Сходу вона протягом тисячоліть застосовується для лікування ран і пошкоджень, як протипухлинний засіб і при інфекційних захворюваннях.



Кров дракона – смола дерева / Фото: derevo-s

Смола була виявлена ​​в доісторичних похоронних печерах і в той час застосовувалася для бальзамування. Сьогодні барвний пігмент використовують для лаків і фарб.

Особливість цього дерева ще й в тому, що у нього немає річних кілець, за якими можна було б дізнатися вік дерева. Але те, що вони довгожителі – це точно.



Драконове дерево на острові Сокотра / Фото: Getty Images

Одне з знаменитих Драконових дерев з острова Тенерифе, як передбачається, має вік до 3 тисяч років. Але і висота цього дерева більше як 20 метрів. На Сокотрі таких дерев немає, а найстаріше визначають як 400-літнє.