Добиралася три доби: скільки українка заплатила за дорогу зі Львова в Індію

Індія – це країна, у яку наважуються вирушити лише досвідчені мандрівники. Вона розташована за майже 5 тисяч кілометрів від України, а враховуючи закриті аеропорти, добирання в Індію займе чимало годин. Туристка з України побувала в Індії і розповіла про свою дорогу у цю далеку країну.

Користувачка тіктоку @prokkopchuk поділилася своїми враженнями про дорогу в Індію, а також детально розповіла про весь маршрут і його вартість.

Як добратися з України в Індію?

Дорога мандрівниці розпочалася у Львові, звідки вона потягом вирушила у Варшаву. Квиток коштував 2500 гривень. У Раві-Руській на пасажирів чекала тригодинна пересадка, а далі дорога у Польщу. До Варшави дівчина прибула пізно ввечері й одразу заселилася в готель. Проживання, сніданок і ранковий трансфер в аеропорт коштували 2600 гривень.

У цей день на туристу чекало два перельоти, але плани дещо змінилися. З Варшави дівчина вирушила у місто Шарджа в ОАЕ, де була запланована пересадка на інший літак. Політ тривав 6 годин, але прибути вчасно українка не змогла. Річ у тому, що літак з Варшави затримали, а стикування між рейсами становило одну годину. Прибувши у Шарджу, з'ясувалося, що літак до Індії вже відправився.

На щастя, авіакомпанія надала туристці готель, трансфер і запропонувала квитки на наступний день. Щоправда, готелем дівчина була незадоволена – у номері було холодно, брудно й неприємно пахло. Але втома взяла своє й туристка швидка заснула. Уже вранці повернулася в аеропорт і нарешті змогла вилетіти в Індію – час у польоті зайняв 4 години.

Загалом на добирання в українки пішло 3 доби й 900 доларів, що в еквіваленті становить близько 40,5 тисячі гривень. Дівчина все ще сподівається, що авіакомпанія поверне гроші за квитки на рейс в Індію, на який вона не встигла через затримку попереднього літака.

Українка розповіла про свою дорогу в Індію: відео

До речі, раніше ми розповідали про те, як інша туристка з України добиралася в Японію. Дорога з Києва до японського міста Осака зайняла в дівчини 55 годин. Водночас вартість добирання була меншою – близько 22 тисяч гривень.