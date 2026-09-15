Ціна за круїз – це лише початок: за що додатково доведеться доплачувати на борту

Квиток на круїзний лайнер може коштувати немало, але ця сума не обов'язково означає, що всі витрати на відпочинок уже позаду. Під час подорожі пасажири можуть зіткнутися з додатковими платежами, які суттєво збільшать підсумковий бюджет.

Про додаткові витрати під час відпочинку на круїзі розповіла українська блогерка keibalo.a у своєму у своєму інстаграмі.

Скільки потрібно платити за обслуговування щодня?

Окремо від вартості путівки пасажиру потрібно враховувати щоденний сервісний збір. Він становить 15 – 25 євро на людину за день. Для круїзу тривалістю 7 днів це вже перетворюється на помітну суму. Тому під час планування поїздки варто враховувати не лише ціну самої путівки, а й обов'язкові витрати, які накопичуються протягом усього перебування на кораблі.

Які є додаткові послуги на круїзному лайнері / інстаграм keibalo.a

Під час реєстрації на лайнері також беруть дані банківської картки. Надалі кошти за певні витрати можуть автоматично списуватися саме з неї.

За які ще послуги доведеться доплачувати?

Не всі послуги та товари на борту входять у вартість круїзу. Додатково потрібно платити за напої, алкоголь і покупки з міні-бару. Окремою статтею витрат може стати інтернет. Для тих, хто хоче залишатися на зв'язку під час перебування в морі, пакет коштує від 70 євро за один пристрій на 7 днів.

Але відмовитися від цієї послуги також можна. Коли лайнер перебуває недалеко від берега, мобільний зв'язок іноді може працювати, тому купувати окремий пакет інтернету потрібно не завжди.