Збільшення кількості охочих придбати квиток на маршрут Київ – Львів – Київ цілком логічне. З настанням літа українці завжди активніше подорожують. Про додаткові вагони у складі транзитних потягів 24 Канал повідомляє з посиланням на Укрзалізницю.

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На яких потягах тепер буде більше місць

Поїзд №79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів . Відправлення з Києва о 06:08, а прибуття до Львова – 13:01. У зворотному напрямку – о 14:50 зі Львова та о 21:49 прибуття до Києва.

. Відправлення з Києва о 06:08, а прибуття до Львова – 13:01. У зворотному напрямку – о 14:50 зі Львова та о 21:49 прибуття до Києва. Поїзд №749/750 Київ – Чоп. Відправлення з Києва – 13:19, прибуття до Львова – 19:43. Зворотно відправлення зі Львова – 10:19, а прибуття до Києва – 16:41.

На маршрутах курсуватимуть додаткові вагони 1-го класу та купе. Для комфортних поїздок у спекотну літню погоду у вагонах передбачені кондиціонери.

До речі, купейні вагони будуть у сидячому режимі. Загалом спальний формат у причіпних вагонах категорії купе не передбачений. Оскільки час у дорозі невеликий, то можна буде просто помилуватися краєвидами за вікном або почитати книгу чи переглянути фільм.

Зверніть увагу! У купейних вагонах сидячого формату непарні місця – біля вікна, а парні – біля дверей.

Зауважимо, що додаткові вагони до транзитних потягів призначили лише на літній період.