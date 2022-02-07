До Італії за 5 євро: Wizz Air проводить одноденний розпродаж квитків

Один із найпопулярніших лоукост-перевізників продовжує радувати туристів доступними цінами на авіаквитки. Так, сьогодні компанія оголосила про ще один розпродаж.

Розпродаж триватиме до півночі 7 лютого 2022 року. Купити акційні квитки можна на період до 31 березня. Розповідаємо про доступні напрямки.

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Квитки до Італії від 5 євро

Перевізник пропонує бюджетні рейси з Києва, Львова, Харкова та Одеси. Серед напрямків, куди можна полетіти за зниженими тарифами зазначені такі міста:

Венеція,

Рим,

Мілан,

Неаполь,

Болонья,

Сицилія.

Вартість квитка в одну сторону – лише 5 євро. В ціну включена тільки ручна поклажа.

Замовляти квитки потрібно на сайті Wizz Air.

Приклади бронювання

Львів – Катанія (28.03.2022) – 5 євро

Одеса – Мілан (30.03.2022) – 5 євро

Київ – Болонья (28.03.2022) – 5 євро

Харків – Рим (27.03.2022) – 5 євро