До Дня лікаря: Windrose пропонує квитки на внутрішні перельоти по 1 гривні
Джерело:lowcost.ua
4 жовтня відзначають Міжнародний день лікаря. З цієї нагоди українська авіакомпанія Windrose Airlines робить подарунок усім медичним працівникам.
Зокрема, авіаперевізник пропонує лікарям авіаквитки на рейси Україною. Вартість квитків на внутрішні перельоти по 1 гривні.
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Як отримати квиток за 1 гривню
Щоб придбати квиток, необхідно мати дійсний сертифікат спеціаліста або посвідчення про кваліфікаційну категорію.
Для замовлення акційних квитків та подальших інструкцій слід надіслати копію документа на email: crs@windrose.aero.Важливо! Акція триватиме до кінця сьогоднішнього дня – 4 жовтня.
Внутрішні напрямки, які пропонує Windrose
- Київ – Кривий Ріг
- Київ – Ужгород
- Київ – Чернівці
- Київ – Миколаїв
- Київ – Львів
- Київ – Івано-Франківськ
- Київ – Харків
- Київ – Дніпро
- Київ – Одеса
- Київ – Запоріжжя
Кожен з цих рейсів стикується між собою в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Зауважимо, раніше авіакомпанія Windrose заявила, що виконає декілька рейсів з України до Лапландії наприкінці грудня та початку січня.