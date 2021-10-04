До Дня лікаря: Windrose пропонує квитки на внутрішні перельоти по 1 гривні

4 жовтня відзначають Міжнародний день лікаря. З цієї нагоди українська авіакомпанія Windrose Airlines робить подарунок усім медичним працівникам.

Зокрема, авіаперевізник пропонує лікарям авіаквитки на рейси Україною. Вартість квитків на внутрішні перельоти по 1 гривні.

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Як отримати квиток за 1 гривню

Щоб придбати квиток, необхідно мати дійсний сертифікат спеціаліста або посвідчення про кваліфікаційну категорію.

Для замовлення акційних квитків та подальших інструкцій слід надіслати копію документа на email: crs@windrose.aero.

Внутрішні напрямки, які пропонує Windrose

Київ – Кривий Ріг

Київ – Ужгород

Київ – Чернівці

Київ – Миколаїв

Київ – Львів

Київ – Івано-Франківськ

Київ – Харків

Київ – Дніпро

Київ – Одеса

Київ – Запоріжжя

Акція триватиме до кінця сьогоднішнього дня – 4 жовтня.

Кожен з цих рейсів стикується між собою в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Зауважимо, раніше авіакомпанія Windrose заявила, що виконає декілька рейсів з України до Лапландії наприкінці грудня та початку січня.