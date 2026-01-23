На воді живуть до 100 тисяч людей: чим вражає "африканська Венеція"

В Африці є незвичне поселення, у якому мешкають десятки тисяч людей. Воно має назву Макоко, яку називають "плавучими нетрями". Будинки тут зведені на дерев’яних палях просто під лагуною Лагоса. У результаті утворився цілий район, життя якого буквально тримається на воді.

Макоко часто порівнюють з Венецією, однак поселення в Африці немає такої популярності як італійське місто, пише Express.

Що відомо про "африканську Венецію"?

Нігерійський фотограф-документаліст Дамілола Фовосіре створює у цьому містечку проєкти та виставки, присвячені повсякденному життю цієї спільноти. Район стикається з серйозними проблемами: перенаселеністю, браком базової інфраструктури та екологічними загрозами.

Проте район не є зовсім відірваний від цивілізації – значною мірою через близькість до Лагоса – одного з найбільших та найшвидше зростаючих мегаполісів Африки.



У Макоко досі живуть люди / Фото Getty Images

У 2012 році влада штату Лагос оголосила про намір ліквідувати Макоко та дала мешканцям 72 години на виселення. У офіційних повідомленнях зазначалося, що житлові споруди на палях нібито становлять небезпеку та шкодять іміджу міста як сучасного мегаполіса. Операція з виселення відбувалася за участі поліції та військових.

Ситуація загострилася після того, як під час зіткнень загинув громадський лідер Тімоті Ханпоянва. Тоді процес примусового виселення тимчасово призупинили. З того часу Макоко отримувало неодноразово попередження про можливе виселення, тоді як інші прибережні громади в регіоні вже були знесені.

Сьогодні мешканці Макоко живуть в умовах обмеженого доступу до чистої води, медицини та освіти. Багато родин існують на щоденний заробіток, якого ледь вистачає для базових потреб.



В Африці люди живуть на воді / Фото Getty Images

Привернув увагу міжнародної спільноти один із символів нації – плавуча школа Макоко. Його автор, нігерійський архітектор Куанле Алеємі, запропонував альтернативний підхід до освіти у водному поселенні. Перша версія школи зруйнувалася у 2026 році, але сама ідея отримала розвиток й надихнула на появу схожих проєктів у Нігерії та за її межами.

Через неофіційний статус району та відсутність перепису населення, точну кількість мешканців Макоко складно встановити, та за різними оцінками, тут проживає від 80 до 100 тисяч людей.