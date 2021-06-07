На Прикарпатті зацвіло величезне ромашкове поле: фото й відео

У селі Хмелева Городенківського району чимало туристичних принад. Однак на початку червня мандрівники найбільше навідуються сюди, щоб помилуватися білим килимом ромашок.

Ромашкове поле розташоване на протилежному березі Дністра, вже на тернопільському боці. Воно займає майже 25 гектарів в урочищі Летяцький Луг.

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Фото та відео долини з квітами опублікував у своєму Фейсбуці місцевий мешканець Ігор Нагірний.

Навпроти Хмелеви за Дністром є поле, гектарів 50, то десь на половині масово росте ромашка. Поле зацвітає в кінці травня, цвіте десь два тижні, – ділиться чоловік.



На Дністровському каньйоні зацвіло ромашкове поле / Фото: Фейсбук / Ігор Нагірний



Мешканець села Хмелева поділився світлинами долини ромашок / Фото: Фейсбук / Ігор Нагірний



Величезне ромашкове поле на Дністровському каньйоні / Фото: Фейсбук / Ігор Нагірний



Село Хмелева розташоване на березі Дністра. Тут – заповідна зона, Дністровський регіональний ландшафтний парк. Туристичних атракцій надзвичайно багато. Травертинові скелі та гроти, водоспади, розмаїття флори й фауни – все тут зберігається мало не в первісному вигляді.

Відзначимо, на Одещині відомий своїми цілющими властивостями Куяльницький лиман змінив колір – тепер він рожевого кольору.

Крім того, найбільша за історію спостережень зграя рожевих фламінго пролетіла над Одеською областю й зупинилася в румунській частині дельти Дунаю.