Дмитро Комаров готує новий проєкт про подорожі Україною

Мандрівник та ведучий Дмитро Комаров анонсував запуск нового проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" – покажуть нові місця відпочинку в країні.

Він зазначив, що зняти такі випуски програми його давно просили глядачі. І тепер у нього важлива місія – показати, як і де відпочивати в Україні. А також довести, що відпочинок тут не гірше, ніж на легендарних курортах.

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"Активний відпочинок, екстрим і найнезвичайніші місця – не в екзотичних країнах, а вдома. Наш фірмовий стиль, але це не #світнавиворіт", – сказав мандрівник.

Вже очевидно, що карантинні обмеження нікуди не дінуться, і світ повністю не відкриється. Саме час вивчати Україну. А подивитися є на що. Який він – безкоштовний п'ятизірковий відпочинок на "Українських Мальдівах"? Де знайти Венецію, не виїжджаючи за межі своєї країни? Що водиться в українській Амазонці? Де у нас своя екзотична "Африка", савани, цілюще "Мертве море", своя "Сахара"?

– наголосив Комаров.

Дмитро пообіцяв показати популярні місця для відпочинку з нового ракурсу і відкрити нові туристичні напрямки.

"Україна настільки яскрава і вражаюча, що тут знайде відпочинок до душі і справжній екстремал, і прихильник романтики на морському узбережжі з ідеальною водою, і шукач містики, місць сили, і навіть досвідчений гастро-турист" – додав ведучий.

На відміну від експедицій "Світу навиворіт" до людожерів Нової Гвінеї і в племена Бразилії, після мого нового українського проекту ви зможете безпечно і з задоволенням повторити маршрут. Хоча, для додання особливого присмаку проекту, в ньому, звичайно ж, будуть екстремальні елементи в фірмовому стилі "навиворіт". Стрибки, польоти, рекорди. Це була одна з моїх найяскравіших експедицій,

– поділився враженнями Дмитро.

Ведучий зазнчив, що отримав нереальне задоволення від великої експедиції по Україні.

"У нас неймовірні, дуже гостинні люди, фантастично смачна і недорога їжа, чарівна природа і безмежні можливості для розвитку туризму. Потенціал, щоб стати однією з найбільш туристичних країн Європи. Слідкуйте за анонсами", – підсумував мандрівник.