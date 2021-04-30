7 дивовижних водоспадів України, які слід відвідати навесні: неймовірні фото

Україна багата на мальовничі куточки, де природа доводить, що вона найкращий художник. Одними з таких місць є водоспади.

Travel24 підготував добірку найкрасивіших водоспадів нашої країни. Вони точно вас вразять!

Читайте також Які легенди приховує Тараканівський форт: цікаві історії, яких ви могли не знати

7 дивовижних водоспадів України, які варто відвідати

Лазний

Цей трикаскадний водоспад розташований в межах Національного природного парку Сколівські Бескиди, що на Львівщині. Висота падіння води – 10,5 метрів. Водоспад особливо мальовничий, коли потік повноводний, а також узимку, коли каскади замерзають.

Джуринський

Про нього знають всі, адже він найбільший рівнинний водоспад України. Розташований поруч з мальовничими руїнами Червоноградського замку. Багато хто вважає, що вода має цілющі властивості. Через розлогість і наявність трьох каскадів водоспад є надзвичайно шумним. Стоячи біля підніжжя водограю, ви навряд чи почуєте свого співрозмовника.

Сопіт

Він не є таким популярним як Гуркало чи Кам'янка, однак не менш цікавий для відвідин. Його висота — 8 метрів, а глибина чаші сягає пів метра. Вода не падає донизу, а стікає скелястим крутим схилом, впадаючи до Сопотянки, притоки Стрию. Довкола водоспаду росте мальовничий карпатський ліс.

Женецький Гук

Розташований на території Карпатського національного природного парку на висоті 900 метрів над рівнем моря на потоці Женець. Повінь стала причиною утворення цього дивовижного водоспаду. Заввишки він 15 метрів, тому коли вода падає, здіймається неймовірний гул.

Манявський

Водоспад розташований в мальовничій ущелині серед стрімких гір у масиві Ґорґани. Висота падіння води близько 20 метрів, саме тому це один з найвищих водоспадів в Українських Карпатах. Дорогою гранітні стіни каньйону вразять не менше. Цікаво, що ви також зможете спуститися з водоспаду на мотузці.

Крапельковий

Водоспад, розташований в урочищі Бухтівець, заввишки 10 метрів. Він утворився в місці, де невеликий гірський потічок падає з верху скельного масиву флішового типу на дно каньйону річки Бухтівець. Це один з небагатьох водоспадів, який можна оглядати з іншого боку, зайшовши під навислу скелю.

Шипіт

Це чи не найзнаменитіший водоспад в Україні, тому не можливо не згадати про нього. Він розташований на північних схилах гірського масиву Полонина Боржава в глибокій ущелині річки Пилипець. 14-метровий Шипіт – одна з головних родзинок Міжгірщини.

Відзначимо, раніше ми пропонували добірку термальних курортів України, куди варто поїхати для лікування, релаксації та відпочинку.