Як Альпи, але дешевше: куди поїхати за кордоном, щоб закохатися в гори

Швейцарські Альпи, безперечно, є одними з найкрасивіших гір у світі. Тут на кожному кроці неймовірні пейзажі – засніжені вершини, кришталеві озера, водоспади та зелені долини. Однак через високі ціни на проживання, транспорт та харчування, не кожен може дозволити собі такий відпочинок.

На щастя, є ще декілька напрямів, які не менш красиві, аніж Швейцарія, але значно дешевші. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Travel off path.

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Грузія

Кавказькі гори такі ж красиві, як і альпійські. Грузія – не є суперпопулярним туристичним напрямком, та це даремно. Регіон Мцхета-Мтіанеті – просто заворожує своїми пейзажами. Стародавнє місто Мцхета, якому вже понад 4 тисячі років, розташоване посеред гір. Біля підніжжя гори Казбек є ще одне атмосферне місце – село Степанцмінда. Тут є все – красиві пейзажі, древні монастирі, казкові долини.

При цьому обід з трьох страв у грузинському ресторані в середньому обійдеться у 14 доларів (близько 600 гривень) з людини, а красиве шале можна орендувати за 80 доларів (3300 гривень) за ніч.



Регіон Мцхета-Мтіанеті у Грузії / Фото Катерини Іванової, Pexels

Баварія, Німеччина

Ще одна чудова альтернатива Альпам – південна Баварія у Німеччині. Тут розташовані найвища вершина Німеччини Цугшпітце, національний парк Берхтесгаден та кришталево чисте озеро Кенігзсе, яке розташоване поміж гір. Саме тут можна побачити славнозвісний замок Нойшванштайн, який надихнув студію Disney.

Вартість ночівлі в готелі в історичному місті Бад-Тельц на березі річки Ізар становить близько 106 доларів разом зі сніданком (4500 гривень).



Баварський замок, який став прототипом замку Disney / Фото JÜRGEN Zimmermann

Словенія

Юлійські Альпи у Словенії – це ще одне місце, яке нагадує райський куточок. Їхньою візитівкою є острів з церквою на озері Блед. Фото з цього місця не відрізнити від кадру з мультфільму. Поціновувачам активного відпочинку варто відвідати озеро Бохінь, де можна зайнятися різними видами водного спорту. Проживання біля Бледа обійдеться приблизно у 75 доларів (3200 гривень).



Неймовірна природа у Словенії / Фото Niklas Jeromin, Pexels

Трансильванські Альпи, Румунія

Відкриттям для бюджетного туриста стануть Трансильванські Альпи або ж Південні Карпати у Румунії. Озеро Балеа, до якого можна дістатися на канатній дорозі, зигзагоподібні дороги та неймовірні краєвиди на вершини стануть для вас відкриттям. Обов'язково варто відвідати середньовічне місто Брашов, де панує особлива атмосфера. Номер за ніч тут обійдеться у 79 доларів (3300 гривень).



Гори у Румунії / Фото Dan Cristian Pădureț, Pexels

То ж не страшно, якщо у вас нема грошей на Альпи, адже у світі є ще дуже багато не менш красивих, але дешевших місць.