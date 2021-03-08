Держтуризм розробляє туристичний проєкт для жителів окупованих територій

Держтуризм оголосив, що розробляє проєкт для популяризації Донбасу. Вони хочуть показати знакові локації регіону жителям тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила глава Державного агентства розвитку туризму в Україні Мар'яна Олеськів. Вона анонсувала проєкт під назвою Donbass travel.

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Планується розробка цікавих маршрутів, куди б можна було запрошувати українців з окупованих територій на вільну частину Донеччини та Луганщини.

Хочемо через туризм спілкуватися з людьми, які опинилися "по іншу сторону", інтегрувати їх... В рамках Donbass travel будуть цікаві маршрути для того, щоб люди недалеко їхали від свого будинку,

– сказала Мар'яна Олеськів.

Пізніше будуть розроблені туристичні маршрути на Захід України.

Такі ж проєкти будуть розвивати у Херсонській області, які за аналогією з Донбасом будуть орієнтовані на мешканців окупованого Криму.