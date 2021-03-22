Держтуризм анонсував нові міжнародні готелі в Україні

Впродовж наступних двох років в Україні планують розпочати роботу нові готелі міжнародних мереж.

Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів. Вона посилалася на дані, які відомству надала Українська асоціація готелів і курортів.

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За даними, якими з нами поділилася Українська асоціація готелів і курортів (UHRA), у 2021 – 2023 роках в Україні готувалися до відкриття кілька готелів під брендами міжнародних мереж. Серед них, зокрема, Radisson, Best Western Plus, Ibis & Adagio, Sheraton, Novotel, Hampton,

– розповіла голова ДАРТ.

Планується відкриття комплексів у Львові, Києві та Одесі.

Це дані, які були актуальними на кінець 2020 року. Однак, не варто забувати про ситуацію з COVID-19 та локдаун, який суттєво вносить корективи у плани туристичного бізнесу. Тому, стверджувати що саме так і буде, на жаль, ми не можемо,

– додала Мар'яна Олеськів.