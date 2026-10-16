У Туреччині є підземне місто, у якому могло жити 20 тисяч людей: навіщо його ховали від світу

У турецькій Каппадокії є стародавнє місто, яке приховує під землею десятки приміщень, розгалужені тунелі та щонайменше 18 рівнів. Його випадково знайшли під час ремонту звичайного будинку.

Дерінкую розташоване у провінції Невшехір у центральній Туреччині. Цей підземний комплекс міг вмістити аж до 20 тисяч людей і мав усе необхідне для тривалого перебування: від комор і стаєнь до шкіл та церков.

Як випадково знайшли підземне місто Дерінкую?

У 1963 році один із жителів Туреччини вирішив розширити власний будинок. Під час ремонту підвалу він розібрав стіну та натрапив на невідому кімнату. За нею виявилися інші приміщення, які вели глибоко під землю. Так звичайний ремонт привів до відкриття величезного підземного міста.

Засновник генуезького центру підземних досліджень Роберто Біксіо порівняв Дерінкую з кам'яним айсбергом. За його словами, підземна частина комплексу в середньому у 6 – 10 разів глибша за висоту наземних будівель стародавньої Малакопеї. Назва Дерінкую перекладається з турецької як "глибока криниця". Місто сягає приблизно 85 метрів углиб землі та має щонайменше 18 рівнів.

Як виглядає місто всередині / фото Canva

Імовірно, його почали створювати близько 8 століття до нашої ери. Згодом різні цивілізації розширювали комплекс. Деякі приміщення використовували аж до 19 століття, після чого місто поступово забули.

Чому стародавні мешканці вирішили жити під землею?

Центральна частина сучасної Туреччини протягом історії переходила під владу різних держав. Ці землі належали Хеттській імперії, фригійцям, ассирійцям і персам. Пізніше їх завоював Александр Македонський, а згодом регіон увійшов до складу Римської та Візантійської імперій.

У 7 – 10 століттях нашої ери територія зазнавала арабських вторгнень, а згодом опинилася під владою сельджуцьких турків. Від другої половини 15 століття її поступово включили до Османської імперії. За таких умов підземне місто могло стати надійним прихистком від нападників.

Як виглядає місто всередині / фото Canva

Його конструкція дозволяла ізолювати окремі частини комплексу, якщо ворог захоплював один із секторів. Важливу роль відіграла і геологія Каппадокії. Тут поширений вулканічний туф – це порода, утворена з попелу. Вона достатньо м'яка, щоб її можна було легко видовбувати, але водночас міцна для створення великих підземних порожнин без додаткового укріплення.

Що цікаво, Дерінкую було не єдиним таким поселенням: у Каппадокії визначили розташування понад 360 давніх підземних міст і поселень. Однак Дерінкую найбільше вирізняється своїми масштабами та складністю.

Що приховують рівні підземного міста?

Дерінкую було організоване навколо великої центральної шахти. Різні рівні з'єднували тунелі, які фактично виконували роль підземних вулиць. Біля входів, часто замаскованих всередині кам'яних будинків, розташовувалися комори, стайні, збройові кімнати та невеликі церкви. Глибше були житлові та інші приміщення, а також вузькі проходи, якими подекуди можна було пересуватися лише зігнувшись.

У двох найкраще задокументованих секторах мережа тунелів простягається більш ніж на 2,4 кілометри. Частину проходів нині перекрили, щоб відвідувачі не заблукали в заплутаному лабіринті. Для захисту використовували і великі кам'яні двері, якими, ймовірно, перекривали окремі проходи. Найглибші приміщення слугували останнім прихистком під час нападів.

Як виглядає підземне місто / інстаграм architectanddesign

Підземне місто мало і системи життєзабезпечення. Воду отримували з підземних водоносних шарів через спеціальні колодязі. Повітря надходило через центральну шахту та понад 50 додаткових вентиляційних шахт. За словами Роберто Біксіо, така конструкція допомагала мешканцям не лише ховатися, а і координувати дії.

Вони могли ізолювати захоплені ворогом сектори, пересуватися альтернативними маршрутами та допомагати людям в інших частинах міста. У комплексі також були школи, церкви з трапезними, льохи та гробниці, а це свідчить, що Дерінкую було не просто тимчасовим укриттям, а складною системою приміщень для різних потреб.

Чи справді Дерінкую пов'язане з інопланетянами?

Незвичайна конструкція міста породила і фантастичні теорії. У 1980-х роках швейцарський письменник Еріх фон Денікен відвідав Дерінкую та припустив, що споруду такого масштабу могли створити для захисту від атак із повітря. Він навіть висловив версію про участь інопланетян у її будівництві.

Однак історичні свідчення вказують на більш практичне пояснення. Імовірно, протягом століть різні групи населення використовували підземне місто, щоб рятуватися від вторгнень. Воно також могло захищати людей від суворих зим і спекотного літа.

Де розташоване місто Дерінкую: дивитись на картах