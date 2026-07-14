Де в Україні стоїть столітній дерев'яний міст завдовжки у кілька футбольних полів

Мало хто знає, що в Україні зберігся унікальний дерев'яний міст, якому вже понад 90 років. Довкола нього – лише річка, очерет та тиша. Це місце красиве і лякаюче водночас, адже не всі туристи наважуються пройти по мосту.

Мовиться про дерев'яний міст у селі Каплинці Полтавської області, який вважають найдовшим в Україні – він більший за два футбольні поля і простягається на 240 метрів. Детальніше про нього розповідає 24 Канал.

Що відомо про дерев'яний міст на Полтавщині?

Міст над річкою Удай у Каплинцях був збудований ще у 1934 році. Спочатку він був ширший і мав 7 метрів, але нині ширина моста зменшилася майже вдвічі і становить 4 метри. Міст збудували, щоб скоротити дорогу з села до міста Пирятин.



Дерев'яний міст на Полтавщині / Фото користувача Дениса у Google Maps

Як зазначили у Національному природному парку "Пирятинський", у минулому міст мав справді грандіозний вигляд. Над його спорудженням працювали робітники з усіх довколишніх сіл. Загалом для мосту використали понад 600 дубів, які мали висоту не нижче 20 метрів.

Міст має важливе значення для місцевих мешканців, адже саме завдяки йому люди вижили у період Голодомору. Річ у тому, що всі робітники отримували продуктові пайки, якими змогли прогодувати свої сім'ї.

У селі Каплинці у важкі 1933 – 34 роки від голоду не помер ніхто! І це в той час, коли житниця України – Полтавщина – займала провідну позицію з кількості смертей заморених голодом людей,

– розповіли у природному парку.

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Коли німецькі війська відступали з Полтавщини у 1943 році, міст через річку Удай був частково зруйнований через вибух. Однак мешканці Каплинців відремонтували його всього за 2 дні. Крім того, у селі розповідають історію про те, як німецький танк спробував проїхати дерев'яною переправою, але впав у воду, бо та не витримала ваги.

Нині міст перебуває в аварійному стані. Місцеві мешканці у 2024 році самотужки його ремонтували і міняли дошки. Вони також збирали підписи за те, щоб міст повністю відреставрували, адже він є цінною пам'яткою регіону, яка точно приваблюватиме туристів.



Місцеві мешканці ремонтували дерев'яний міст / Фото Бориса Денисенка

Нині не всі туристи наважуються пройти по мосту над водою, а от місцеві постійно ним пересуваються. Для них це не просто атмосферна пам'ятка, а частина щоденного життя.