Вже цієї неділі українці святкуватимуть найголовніше свято для нашої держави – День Незалежності. З цієї нагоди у Львові відбудеться безліч концертів та культурних заходів.

Львів'янам і гостям міста точно буде чим зайнятися цими вихідними. Про те, куди піти у Львові на День Незалежності, 24 Канал розповідає з посиланням на Lviv Travel.

Куди піти у Львові на День Незалежності?

23 серпня, День державного прапора

Концерти та події до Дня Незалежності у Львові відбуватимуться ще за день до самого свята. Так, у суботу з 15:00 по 18:00 містян запрошують на велику дегустацію українських вин. На відвідувачів чекають щонайменше 50 унікальних смаків, ексклюзивні вина та розповіді про розвиток українського виноробства. Дегустація відбудеться у магазині Bad Boy, що на вулиці Стрийській, 200а. Квиток коштує 602 гривні, а у його вартість входить келих.

Посмакувавши вином, можна відправитися на концерт KOZAK SYSTEM у !FESTrepublic. Концерт розпочнеться о 19:00, а вартість квитків стартує від 690 гривень.

Для тих, кому до душі українська класика, є інший варіант – концерт "Легенди української естради" від BIGSHOW ORCHESTRA. Тут о 18:30 прозвучать легендарні хіти Володимира Івасюка, Назарія Яремчука, Квітки Цісик, Миколи Мозгового та Ігоря Білозіра. Концерт відбудеться у Митрополичих садах, на площі Святого Юра, 5. Квиток коштує від 690 гривень.

24 серпня, День Незалежності

У неділю у Львові відбудеться безліч концертів на різний смак і стиль.

О 16:00 стартує великий фестивальний захід в OTAMAN Beach Club. На відвідувачів чекають фудкорти, розважальна програма, теплий басейн та хедлайнери свята – YAKTAK та гурт ТІК . Вхідний квиток – 650 гривень.

. Вхідний квиток – 650 гривень. О 17:00 у Львівській філармонії запланований концерт Національної хорової капели "Дударик". Квитки – від 250 гривень.

О 17:00 у Музеї історії релігії, що на площі Музейній, 1, відбудеться концерт "Українська органна музика". Насолодитися звучанням органу можна від 220 гривень.

О 17:00 львів'ян і гостей міста кличуть у Шевченківський гай. Там можна буде почути музику 60 – 80-х років, послухати розмову про становлення української естради та потанцювати під легендарні хіти. Вартість вхідного квитка – 350 гривень за дорослого і 250 гривень за дітей, віком 14 – 17 років. Для відвідувачів є дрескод – етно-кежуал.

О 18:00 в Emily Resort запалюватимуть Степан Гіга, Павло Зібров та The Budchuk . Квитки – від 800 гривень.

. Квитки – від 800 гривень. О 18:00 на віллі Грушевського відбудеться концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець . Квитки стартують від 640 гривень.

. Квитки стартують від 640 гривень. О 19:00 у !FESTrepublic з великим концертом виступить Артем Пивоваров . Вхід – від 950 гривень.

. Вхід – від 950 гривень. У той самий час у Митрополичих садах виступатиме Василь Зінкевич . Квиток на концерт коштує від 990 гривень.

. Квиток на концерт коштує від 990 гривень. Паралельно в Органному залі запланований вечір симфонічних прем'єр "Та, що танцює з вітром". На ньому виступатиме оркестр з Луганської філармонії. Квитки – від 100 гривень.

День Незалежності у Львові обіцяє бути яскравим та насиченим. Тут кожен знайде щось для себе – від класики до великих концертів просто неба. 24 серпня – це не лише нагода відпочити, а й можливість відчути єдність і силу української культури.