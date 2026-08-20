Куди поїхати зі Львова на День Незалежності: 5 маршрутів для одноденної мандрівки

На День Незалежності зі Львова можна вирушити в коротку мандрівку, де історія поєднується з природою, замками й затишними містами. Серед маршрутів є як зовсім прості варіанти на один день, так і ті, що відкривають несподівано ширший погляд на Львівщину.

День Незалежності – зручний привід вирватися зі Львова хоча б на один день і побачити місця, до яких не треба планувати велику відпустку, пише 24 Канал.

Куди поїхати зі Львова на День Незалежності?

Для одноденної поїздки зі Львова найкраще підходять локації, куди можна дістатися без складної логістики й без ночівлі. Саме тому в цьому маршруті – п’ять напрямків, які дозволяють встигнути й прогулятися, отримати враження й повернутися додому того ж дня.

Дрогобич

Почати можна з Дрогобича – це один із найпростіших варіантів для короткої мандрівки зі Львова. Місто цікаве тим, що тут добре працює формат неспішної прогулянки: історичний центр, давня забудова, церква святого Юра та солеварня, яка давно стала однією з найвідоміших місцевих точок.

Дрогобич зручний для одноденної поїздки ще й тому, що не вимагає щільного графіка. Тут можна поєднати огляд архітектури з локальною гастрономією та просто влаштувати спокійний день без поспіху.



Маршрути для одноденної мандрівки / Фото з сайту mtourism

PARK 3020

PARK 3020 – перший публічний парк сучасної української скульптури. Він розташований у селі Стрілки на території Edem Resort Medical & Spa, приблизно за 30 хвилин їзди від Львова. Парк займає понад 16 гектарів, а просто неба тут представлені роботи українських сучасних митців із різних матеріалів – металу, каменю, бетону та граніту.

Це хороший варіант для тих, хто хоче поєднати прогулянку природою із сучасним мистецтвом. У PARK 3020 проводять екскурсії та виставки, а зараз тут триває виставка "Народження", яку можна відвідати до 4 жовтня 2026 року. Для відвідування потрібен попередньо придбаний квиток.

Тустань

Тустань – одна з найцікавіших локацій Львівщини для поїздки на вихідні. У селі Урич збереглися унікальні скелі, на яких у середньовіччі була фортеця. Сьогодні тут можна побачити самі скельні утворення, відвідати музей Тустані та дізнатися більше про історію давньої фортеці.

Поїздка до Тустані підійде тим, хто хоче за один день поєднати історію, природу та активну прогулянку. Окрім скель і музею, звідси відкриваються карпатські краєвиди, а сама локація розташована серед гір. Заповідник працює щодня, а актуальний графік і умови відвідування варто перевірити перед поїздкою.

Ведмежий притулок "Домажир"

Ведмежий притулок "Домажир" у селі Жорниська на Львівщині – це центр порятунку та реабілітації бурих ведмедів. Тут тварини, яких врятували з неналежних умов утримання, отримують безпечне місце для життя. Для відвідувачів проводять екскурсії, під час яких можна більше дізнатися про ведмедів та роботу притулку.

Це також варіант для сімейної поїздки: на території є лісова школа, амфітеатр, кафе, альтанки, сувенірна крамниця та розваги для дітей. Відвідати притулок можна лише за попереднім записом, тому перед поїздкою варто уточнити актуальний графік і забронювати візит.

Моршин або Трускавець

Якщо хочеться менш насиченого історією маршруту, можна розглянути Моршин або Трускавець. Обидва курортні міста підходять для спокійної одноденної поїздки, коли головна мета – змінити обстановку, пройтися містом і провести день без метушні.

Такий формат особливо зручний для тих, хто не хоче планувати десятки зупинок. У Моршині й Трускавці легко побудувати простий маршрут без складних пересадок і без відчуття, що день перетворився на гонку.



Маршрути для одноденної мандрівки / Фото з сайту restin

День Незалежності – гарний привід не лишатися в межах Львова, а побачити Львівщину трохи ширше. Для короткої мандрівки достатньо одного з цих напрямків: кожен із них дає свій темп, свою історію і свій формат відпочинку.