Як провести День матері у Києві: найкращі ідеї для особливого дня

Цього року День матері у Києві обіцяє бути особливим, адже місто наповниться теплими подіями, концертами, майстер-класами та сімейними активностями. Це чудова нагода провести час разом із найріднішими.

День мами вже 10 травня, а це означає, що час обирати цікаві події, аби провести цей день разом із найближчими. 24 Канал підготував добірку заходів, які відбуватимуться у Києві з нагоди свята.

Куди піти у Києві на День матері?

10 травня у Національному музеї народної архітектури та побуту України відбудеться тепла святкова подія до Дня матері. О 13:00 на центральному майдані експозиції "Середня Наддніпрянщина" для гостей створять особливу атмосферу турботи, вдячності та родинного затишку, де можна буде провести час із найріднішими та насолодитися спільними моментами.

День матері / фото Національного музею народної архітектури та побуту України

У програмі заходу заплановані майстер-класи для дітей та дорослих, затишні фотозони, музичний супровід та весняна атмосфера просто неба. Організатори зазначають, що це буде день щирих емоцій, теплих зустрічей та спогадів, які залишаться з відвідувачами надовго.

Окрім цього, у музеї також відзначать Міжнародний день вітряка. З 13:00 біля вітряка із села Олександрівка Херсонської області відбудеться особлива зустріч із мірошником. Відвідувачі зможуть почути історії про млин, дізнатися більше про давній український промисел та його значення у житті українців упродовж століть.

Київ, вул. Академіка Тронька, 1. Вартість вхідного квитка становить 200 гривень.

Також 10 травня у Lavina Mall відбудеться особливий концерт піаніста та композитора Євгена Хмари, присвячений Дню матері. Організатори запрошують провести цей день разом із найріднішими, поєднавши відпочинок, шопінг та живу музику. Для гостей підготували виступ із фантастичною грою на двох роялях, авторською музикою та атмосферою, сповненою емоцій і тепла.

Концерт Євгена Хмари / інстаграм evgenykhmara

Євген Хмара – український піаніст-віртуоз, композитор та волонтер, відомий своїми виступами як в Україні, так і за кордоном. Окрім концерту, у торговому центрі працюватиме благодійна зона "Квітка добра", створена спільно з фондом TulSun Foundation.

Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку 92 дітей із вадами зору з Боярської спеціальної школи. За донат відвідувачі зможуть отримати листівку з квіткою, висадити її в землю та долучитися до благодійної ініціативи.

Подія відбудеться у центральному атріумі Lavina Mall.

Наступна подія на 10 травня відбудеться у ТРЦ DREAM. Для гостей підготували виступи дитячих колективів, вокальні та танцювальні номери, а також виставку малюнків.

Святкова програма у ТРЦ DREAM / інстаграм dream_kyiv

Окрім концертної програми, на відвідувачів чекатимуть тематичні майстер-класи до свята, творчі заняття зі створення колажів та робота з МАК-картами. Організатори обіцяють атмосферний сімейний відпочинок та активності як для дітей, так і для дорослих.

Захід розпочнеться о 16:00 у DREAM yellow.

Вхід безкоштовний.

Останнім заходом нашої рубрики стане свято у ТРЦ SkyMall. Для гостей підготували подарунки для мам від різних брендів, тематичні активності та музичний супровід упродовж дня. Вручатимуть презенти з 14:00 до 16:00 на всій території торгово-розважального центру.

День матері у ТРЦ SkyMall / інстаграм skymall_ua

О 14:00 у центральному атріумі на першому поверсі виступить танцювальний колектив DREAM TEAM. О 15:00 у центральному атріумі проведуть майстер-клас із виготовлення парфумів, де відвідувачі зможуть створити власний аромат. Крім цього, з 14:00 до 16:00 на фуд-корті третього поверху звучатимуть музичні сети від DJ.

Вхід для гостей буде безкоштовним.

Гарно провести час на День матері можна і біля Львова. Першою локацією буде село Урич, яке розташоване приблизно за 120 кілометрів від Львова. Дорога сюди займає близько 2 – 2,5 години трасою Львів – Чоп або через Трускавець. Саме тут можна побачити Державний історико-культурний заповідник "Тустань" – це унікальна наскельна фортеця IX – XV століть.

Місце вражає тим, як середньовічні майстри майстерно поєднали природні скелі з дерев'яною забудовою, створивши неповторний оборонний комплекс. Дерев'яна частина сягала 25 метрів у висоту, а це як дев'ятиповерховий будинок. У XIII столітті фортеця у найвищій точці підіймалася над долиною на 90 метрів.