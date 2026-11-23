Європейські міста поступово занурюються у святкову атмосферу: відкриваються різдвяні локації, стартують фестивалі світла, а туристичні маршрути доповнюють сезонними розвагами.

Видання Euronews підготувало добірку європейських напрямків і подій, які варто врахувати під час планування подорожі у грудні 2026 року. Розповідаємо, куди вирушити, що там побачити та які святкові заходи не пропустити.

Де в Європі побачити північне сяйво та зустріти Новий рік біля океану?

Шведська Лапландія

У грудні шведська Лапландія приваблює засніженими лісами, замерзлими озерами та довгими полярними ночами. Поблизу Кіруни розташований знаменитий крижаний готель Icehotel, сезонні номери якого відкриються 11 грудня. Також тут можна покататися на собачих упряжках, снігоходах і спробувати побачити північне сяйво.

Мадейра, Португалія

Мадейра підійде тим, хто хоче провести грудень у м'якшому кліматі. У столиці острова Фуншалі вулиці та набережну прикрашають різдвяними вогнями, а 31 грудня над затокою влаштовують масштабний феєрверк, який вважають одним із найвідоміших у Європі.

Які зимові фестивалі та святкові заходи відвідати у грудні?

Фестиваль світла в Амстердамі, Нідерланди

З 26 листопада до 17 січня 2027 року канали Амстердама прикрашатимуть світлові артінсталяції. Їх можна оглянути під час прогулянки містом або спеціальної екскурсії на човні.

Фестиваль Ескалад у Женеві, Швейцарія

З 11 до 13 грудня Женева відзначатиме історичну перемогу над військами герцога Савойського у 1602 році. У Старому місті відбудуться костюмовані ходи, історичні реконструкції та парад, а однією з традицій свята стане розбивання шоколадних казанків.

Сади Тіволі в Копенгагені, Данія

До 3 січня 2027 року парк розваг Tivoli Gardens працюватиме у різдвяному оформленні. На відвідувачів чекатимуть святкова ілюмінація, прикрашені дерева, сезонні частування та атракціони.

Які різдвяні ярмарки Європи варто відвідати у грудні 2026 року?

Страсбург, Франція

Різдвяний ярмарок у Страсбурзі, який проводять із 1570 року, працюватиме з 27 листопада до 24 грудня. У центрі міста встановлять дерев'яні будиночки з подарунками та традиційними стравами Ельзасу, а на площі Клебер – велику різдвяну ялинку.

Дрезден, Німеччина

Ярмарок Striezelmarkt, історія якого почалася у 1434 році, триватиме з 25 листопада до 24 грудня. Тут можна придбати традиційні дерев'яні прикраси та скуштувати штолен – німецьку різдвяну випічку із сухофруктами.

Прага, Чехія

Різдвяні ярмарки у Празі працюватимуть з 28 листопада до 6 січня 2027 року. Головний розташований на Староміській площі, де святкові ятки та велика ялинка доповнюють краєвид із готичною і бароковою архітектурою. Ще один ярмарок можна відвідати на Вацлавській площі.

Таллінн, Естонія

З 20 листопада до 6 січня 2027 року різдвяний ярмарок працюватиме на Ратушній площі середньовічного Старого міста. Тут продаватимуть естонські сувеніри, святкові прикраси та місцеві зимові страви, а серед популярних напоїв буде гльоґі – місцевий варіант глінтвейну.

Якими святковими потягами можна вирушити у зимову подорож Європою?

Santa Claus Express, Фінляндія

Нічний потяг Santa Claus Express сполучає Гельсінкі або Турку з фінською Лапландією. Вранці пасажири прибувають до Рованіємі, де розташоване селище Санта-Клауса: тут можна зустріти його особисто та надіслати листівку зі спеціальним штемпелем Полярного кола.

Зубчаста залізниця до будинку Санта-Клауса, Швейцарія

Із Монтре приблизно за 55 хвилин можна дістатися потягом до вершини Роше-де-Не, розташованої на висоті понад 2 000 метрів. Звідти відкриваються краєвиди на Женевське озеро та Альпи, а на вершині працює будинок Санта-Клауса. Спеціальні рейси курсуватимуть в окремі дні з 20 листопада до 24 грудня.

La Dolce Vita Orient Express, Італія

19 грудня з Рима вирушить триденний святковий маршрут Jingle Route через Венецію та Флоренцію. На пасажирів чекають прогулянка венеційськими каналами на приватному човні, вечеря з живою музикою та знайомство з Флоренцією.

Де в Європі зустріти Новий 2027 рік?

Лондон, Велика Британія

У новорічну ніч над Темзою влаштовують масштабний феєрверк, головними декораціями якого стають Лондонське око та Біг-Бен.

Париж, Франція

Святкування традиційно відбувається на Єлисейських полях і біля Тріумфальної арки. У центрі міста організовують зворотний відлік до опівночі та світлове шоу.

Мадрид, Іспанія

На площі Пуерта-дель-Соль збираються тисячі людей, щоб зустріти Новий рік за іспанською традицією: опівночі потрібно з'їсти 12 виноградин, по одній на кожен удар годинника. Вважається, що цей звичай приносить удачу впродовж наступного року. До речі, нещодавно ми детально розповідали, чим Мадрид приваблює туристів у різдвяний період.

Единбург, Шотландія

В Единбурзі проводять відоме святкування Hogmanay із вуличними гуляннями та музичними виступами. Кульмінацією стає феєрверк над Единбурзьким замком і виконання традиційної пісні "Auld Lang Syne".