Новорічна поїздка в Карпати не обов’язково має впиратися в Буковель: є щонайменше три напрямки, де можна знайти інший ритм, ціни та атмосферу, пише 24 Канал. Драгобрат, Славське та Яремче дають різний формат відпочинку – від лиж і снігу до спокійнішого святкування без гірськолижної метушні.

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Драгобрат: високогір’я та сніг

Драгобрат часто обирають ті, хто хоче саме гірськолижний Новий рік, а не просто святкування в Карпатах. Це один із найвисокогірніших курортів України, і саме через висоту тут зазвичай довше тримається сніг. Місце приваблює тих, кому потрібні траси, підйомники та більш "зимовий" формат відпочинку, ніж у багатьох інших карпатських локаціях.

Водночас у Драгобрата є очевидний мінус – дорога. Дістатися сюди складніше, ніж до Славського чи Яремча, а на сам курорт часто доводиться добиратися спеціальним транспортом. Саме тому відпочинок тут зазвичай обирають ті, хто готовий витратити більше часу на дорогу заради гір і снігу, а не ті, хто шукає максимально простий доїзд.

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Славсько: знайомий формат і широкий вибір житла

Славсько залишається одним із найпопулярніших карпатських напрямків для зимових свят, бо поєднує доступність і зрозумілу інфраструктуру. Це курорт, куди їдуть і за катанням, і просто за кількома днями в горах без надмірної складності. Тут зазвичай легше знайти житло на різний бюджет, ніж у більш "розкручених" місцях.

Для Нового року Славсько цікаве тим, що дає вибір між активним відпочинком і спокійнішим святкуванням. Тут є траси для катання, а поруч – приватні садиби, готелі й котеджі, де часто бронюють святкові дати заздалегідь. Ціни залежать від розташування, умов і близькості до витягів, але загалом Славсько часто розглядають як більш доступну альтернативу дорогим курортам.

Яремче: без лижної гонитви, але з новорічною атмосферою

Яремче – це не стільки про великий гірськолижний драйв, скільки про комфортну зимову поїздку з красивими краєвидами, прогулянками та зручним розміщенням. Тут зручно зустрічати Новий рік тим, хто хоче бути в Карпатах, але не планує щодня стояти в чергах на підйомники чи проводити весь відпочинок на трасах. Місто має добру транспортну доступність і більше підходить для сімейної або спокійної поїздки.

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За вартістю Яремче часто виглядає як практичний варіант, бо тут є великий вибір садиб, готелів і приватного житла. У новорічний період ціни традиційно зростають, але саме тут легше знайти варіант без переплати за "топовий" гірськолижний бренд. Для тих, хто хоче зустріти свято в Карпатах без складної логістики й без спортивного режиму, Яремче залишається одним із найзручніших напрямків.

Що з цінами, вільними місцями та дорогою на зимові свята?

Як пише РБК-Україна, на святкові дати в Карпатах очікується справжній аншлаг: за даними сервісу Booking, уже заброньовано близько 88% помешкань. Найдешевші варіанти проживання, зокрема у Яремчі, стартують від 1600 гривень за добу у двомісних номерах приватних садиб, тоді як ціни на готельні номери починаються від 2500 гривень.

Тим, хто планує активний відпочинок на Драгобраті, варто врахувати специфіку місцевих витягів. За інформацією ТСН, на курорті немає єдиного скіпасу, оскільки підйомники належать різним комплексам. На основному ТК "Драгобрат" один підйом для дорослого коштує 150 гривень, а пакет на 50 підйомів обійдеться у 2400 гривень.

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Крім того, дорога на Драгобрат залишається серйозним викликом для водіїв. Раніше ми вже писали, що підйом на курорт проходить через крутий гірський серпантин із сумнозвісним різким поворотом "Долар". Подолати цей шлях безпечно можна лише на повнопривідному авто з кліренсом від 20 сантиметрів, тому туристам без відповідного транспорту та досвіду водіння в горах наполегливо радять залишати машини внизу та користуватися послугами місцевого трансферу.