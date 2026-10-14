10 найфотогенічніших вулиць Іспанії: обов'язково зробіть тут фото

Іспанія вражає не лише морськими узбережжями та архітектурними пам'ятками. У цій країні доволі багато затишних вуличок, де кожен куточок наче створений для фотографій.

Видання El Debate оприлюднило добірку з дванадцяти найфотогенічніших вулиць країни. До переліку увійшли різноманітні локації — від знаменитих міських проспектів Мадрида та Барселони до історичних вуличок Севільї, Кордови та Тенерифе.

Які вулиці Іспанії потрапили до фотогенічного списку?

Ця добірка виявилася не просто переліком красивих адрес, а своєрідною мапою міст, де кожна вулиця має власний характер і туристичну "візитівку".

Серед найвідоміших локацій у добірці опинилися:

Гран-Віа в Мадриді;

Пасео-де-Грасія в Барселоні;

Маркес-де-Ларіос у Малазі;

Знаменита вулиця Гран-Віа у Мадриді

У списку є й місця, де краса тримається не на масштабі, а на деталях – наприклад, на білих фасадах, квітах, арках і давній міській забудові.

Окрему увагу в добірці приділили вулицям, які працюють як справжні листівки своїх міст. Саме тому до переліку потрапили:

Каррера-дель-Дарро в Гранаді;

Кальєха-де-лас-Флорес у Кордові;

Сан-Педро в Осуні;

Сан-Агустін у Сан-Крістобаль-де-ла-Лагуна;

Руа-ду-Франко в Сантьяго-де-Компостела.

Відома локація Кальєха-де-лас-Флорес у Кордові

Коли ці вулиці найкраще фотографувати?

У добірці є й практичні поради для тих, хто планує не просто прогулянку, а саме вдалий фотомомент. Наприклад, вулицю Бетіс у Севільї радять бачити на заході сонця, коли набережна й фасади набувають м'якшого світла, а вулиця Ларіос у Малазі особливо ефектно виглядає взимку, коли місто прикрашає святкова ілюмінація.

Цей список цікавий тим, що поєднує дуже туристичні маршрути та менш очевидні місця, куди зазвичай не ведуть стандартні путівники. Саме це й робить добірку зручною не лише для фото, а й для планування короткої мандрівки містом.

Такий підхід показує, що в Іспанії фотогенічність – це не лише про відомі площі й бульвари, а й про вулички, де добре збереглися історія, ритм міста та його щоденне життя. Тому добірка може стати у пригоді і тим, хто полює за кадрами, і тим, хто просто шукає цікаві маршрути для прогулянки.