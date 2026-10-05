Де ще можна побачити гадюку у жовтні: місця, у яких варто бути обережним

Прихід осені не означає, що всі змії вже сховалися до весни. У теплі жовтневі дні гадюку все ще можна зустріти під час прогулянки лісом, походу в гори чи збирання грибів. Найбільше шансів натрапити на змію є у місцях, де вона може погрітися на сонці.

В Україні сезон активності змій загалом триває до жовтня. Гадюки поступово готуються до зимівлі, тому вже не так часто трапляються на відкритих ділянках. Однак за теплої погоди плазуни можуть залишатися активними й пізніше. Детальніше про те, де у жовтні можна натрапити на гадюку на природі, розповість 24 Канал.

Де у жовтні можна побачити гадюку?

Лісові галявини та узлісся

Це одні з найтиповіших місць, де можна натрапити на гадюку. Плазунів приваблюють добре прогріті сонцем галявини, вирубки та межі між лісом і відкритою територією. Наприклад, у національному парку "Сколівські Бескиди" гадюку можна побачити на галявинах та узліссях із густими чагарниками.

Стежки та відкриті сонячні ділянки

У прохолодну пору року гадюка може виповзати з укриття на відкриті місця, щоб погрітися. Тому зустріч можлива просто на лісовій або польовій стежці, особливо якщо її поверхня добре нагрівається сонцем.

У жовтні варто бути особливо уважними після прохолодної ночі, адже у першій половині дня плазун може шукати місце, щоб погрітися.

Болота, торфовища та вологі луки

Гадюка звичайна добре почувається у вологих природних біотопах. Тому ще одне місце, де можна її побачити восени, – околиці боліт, торфовищ і вологих луків.

Гадюка в осінньому лісі / Фото Depositphotos

Карпати

Гірські маршрути також не варто вважати повністю безпечними від зустрічі зі зміями в жовтні. Гадюки живуть у Карпатах і можуть траплятися на лісових галявинах, узліссях, кам'янистих ділянках та інших добре прогрітих місцях.

Степові схили, балки та зарості

На півдні та сході України умови для зустрічі з гадюками дещо інші. Тут можуть траплятися степова гадюка та гадюка Нікольського. Ці змії люблять сухі схили, балки, зарості чагарників та інші місця, де є укриття і можливість погрітися.

Степова гадюка є рідкісним видом, але все ж варто бути обережним.

Каміння, пні та повалені дерева

Восени змії поступово шукають місця для зимівлі, тому можуть ховатися під камінням, поваленими деревами, у старих пнях та густих заростях. Саме тому не варто наосліп просовувати руки під колоди чи в купу гілок під час збирання грибів.

Якщо ви побачили гадюку на стежці, найкраще просто зупинитися і дати їй можливість відповзти. Не потрібно намагатися відганяти її палицею або ловити – більшість укусів трапляється саме через необережний контакт із твариною.

Зустріч із гадюкою у жовтні – цілком можлива, особливо в теплі сонячні дні. Тож, вирушаючи в ліс або гори, треба не лише дивитися під ноги, а й не чіпати руками місця, де змія може ховатися.