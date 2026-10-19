3 найкрасивіші мегаполіси Європи: у листопаді тут 20 градусів тепла

Перш ніж вирушати в новорічну подорож у грудні, рекомендуємо у листопаді організувати ще один відпочинок у теплих європейських містах. В останній місяць осені вони вирізняються з-поміж багатьох міст тим, що все ще зберігають досить теплу температуру.

Туристи тут можуть ознайомитися з різними цікавими місцями, спробувати смачні страви, відвідати музеї, зробити красиві фото й просто насолоджуватися гарною атмосферою, пише In Journal.

Куди поїхати у листопаді?

Лісабон

У листопаді температура в Лісабоні коливається від 12°C до 20°C. Увесь центр міста перебуває під охороною ЮНЕСКО. Тут радять почати екскурсію з прогулянки старим кварталом Алфама, де розташовані визначні пам’ятки та барвисті вулиці. На річці Тежу чи на узбережжі Атлантичного океану радять відвідати один із пляжів.

Серед головних пам’яток міста – найдовший підвісний міст у Європі та міст Васко да Гами. Серед інших пам’яток, які тут варто побачити: площа Маркіза де Помбала, проспект Свободи, площа Рештаурадорес, площа Россіо, площа Комерсіу, пам’ятник Першовідкривачам та інші.

Візитівкою Лісабона є жовті трамваї, тож на цьому виді транспорту варто покататися.

Афіни

У листопаді температура в Афінах коливається від 12°C до 18°C. У цьому місті є чимало художніх галерей, незвичних барів з цікавою атмосферою й традиційних грецьких ресторанів.

В Афінах туристам радять відвідати Акрополь, Національний археологічний музей, площу Синтагма, богемний район Плака, храм Зевса Олімпійського та Парламент.

Барселона

У Барселоні температура коливається від 12 до 18°C. Туристи обожнюють цей мегаполіс за його історичну спадщину, багату культуру та середземноморську атмосферу. Колись у столиці Каталонії жили Пікассо та Сальвадор Далі.

Туристам тут радять побачити площу Каталонії – відправну точку для екскурсій містом. Саме звідси починається найвідоміша вулиця Ла Рамбла, на якій постійно можна помітити артистів пантоміми та вуличних торговців.

Крім того, тут варто обов’язково відвідати парк Гуель, який спроєктував Антоні Гауді, а також інші відомі пам’ятки. Серед найвідоміших – Собор Святого Сімейства, Каса Міла та Каса Бальо.

До інших важливих пам’яток Барселони належать Магічний фонтан, Барселонета, Готичний квартал, Музей Пікассо, Іспанське село, Камп Ноу, Акваріум, парк Цитаделі.