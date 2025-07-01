Росіянам складно подорожувати до Європи через відсутність прямого авіасполучення, пише 24 Канал з посиланням на NV. Через це росіян у Європі стало менше, але вони досі там є.

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Де в Європі є російські туристи

Хоча ряд країн обмежили для громадян Росії туристичні мандрівки, росіяни все ще є у таких популярних країнах як Греція та Італія, однак не в такій кількості, як це було раніше.

"Якщо поїхати на південь Італії чи в Грецію, наприклад, то там російських туристів можна зустріти, але переважно поодиноких, не в такій кількості, як раніше", – розповів експерт із туризму Володимир Царук.

Іспанія – це ще одна країна, яка популярна серед українських мандрівників. У цій країні також чимало росіян, але вони, як каже представниця Join UP! Ірина Мосулезна, досить "європеїзовані". Це росіяни, які давно виїхали з Росії.

Серед країн Європи, куди росіянам простіше добратися, – це Чорногорія. У цю країну представники країни-агресорки потрапляють через Сербію.

"Водночас у Чорногорію для них легше дістатися – не так далеко, та й сполучення легше: через ту ж Сербію можна спокійно долетіти", – додав Царук.

Також чимало росіян є на Кіпрі чи Тенерифе, зазначив Ігор Захаренко, директор туристичної фірми Феєрія.