Де відпочиватимуть українці взимку: 5 найпопулярніших напрямків

У порівнянні із показниками минулого року, коли сфера туризму практично завмерла, цієї зими українці активізувалися. Станом на жовтень, туристи вже забронювали вдвічі більше турів: 24 975 заявок на сезон 2021 – 2022 проти 12 557 заявок 2020 – 2021 року.

Про це свідчать дані внутрішньої статистики Join UP!. Розповідаємо, які 5 напрямків є найпопулярнішими та скільки доведеться заплатити за тур у представлені країни.

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Показники зростають

Cтабільно в п’ятірці лідерів залишається Єгипет, який щороку займає першу сходинку / Фото Unsplash

У компанії розповідають, що станом на жовтень, 59 499 туристів забронювали тур на період з 1 листопада 2021 року – 30 березня 2022 року. Торік таких було майже вдвічі менше: 32 498 осіб.

Утім, показників допандемічного 2019 року досягти ще не вдалось. У компанії пригадують, що тоді було заброньовано 79 819 турів за аналогічний проміжок часу.

5 найпопулярніших зимових напрямків:

Єгипет,

Туреччина,

Греція,

Об'єднані Арабські Емірати,

Іспанія.

Найпопулярніші маршрути визначались не лише попитом серед українців,Саме тому деякі лідери 2019 року не потрапили до ТОП-5.

Туроператор додає, що на зміни впливають оновлення політики країн щодо туристів. Тому слід очікувати, що популярні взимку курорти Південно-Східної Азії, які невдовзі можуть відкритися для мандрівників з України, вплинуть на загальну картину.

5 найпопулярніших зимових напрямків / Фото Join UP!

Пресслужба компанії додає, що ситуація на туристичному ринку не є рівномірною. Ті країни, яким вдалося не закривати кордони, змогли залучити більше туристів, оскільки доступних альтернатив не залишалося. Як результат, попит зростав і, наприклад, у Єгипті мінімальна ціна за тур (на 7 ночей при розміщенні у двомісному номері) протягом останніх 3-х років зростала:

у 2019 – 2020 році – ціна становила 200 доларів;

у 2020 – 2021 – до 220 доларів;

зараз за аналогічний період доведеться заплатити 240 доларів.

Динаміка мінімальних цін серед популярних напрямків / Фото Join UP!

В цьому сезоні стільки ж вартує аналогічний відпочинок у Греції. А деякі напрямки, наприклад Туреччина, зберігає ціни на одному рівні. Тут мінімальна вартість вже протягом двох років складає 180 доларів.