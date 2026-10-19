Єгипет більше не на 1 місці: де відпочивали українці влітку 2026 року та скільки це коштувало

Літній туристичний сезон пройшов в умовах нестабільності на Близькому Сході, подорожчання авіаперевезень і транспортних труднощів в Україні. Розповідаємо, куди найчастіше їздили українці та скільки коштував відпочинок.

Понад 210 тисяч українців подорожували з Join UP! Україна протягом літа 2026 року. За цей час змінилися вподобання туристів, зросла вартість закордонного відпочинку, а затримки потягів вплинули на вибір транспорту. Туроператор поділився підсумками сезону та розповів, які напрямки українці обирають на цю зиму.

Як змінилося бронювання турів?

На початку літа ситуація на Близькому Сході вплинула на туристичний ринок і авіаперевезення. Через зростання цін на авіаційне пальне збільшилася вартість перельотів, а для частини пакетних турів туроператори почали запроваджувати паливні доплати. Їхній розмір змінювався залежно від вартості пального.

На тлі невизначеності в червні туристи не поспішали планувати відпочинок. Однак із середини літа попит почав відновлюватися, а дедалі більше мандрівників бронювали тури безпосередньо перед поїздкою, очікуючи на вигідніші пропозиції. Найактивнішим місяцем став липень.

Які закордонні напрямки були найпопулярнішими та скільки коштували тури?

Влітку 2026 року Туреччина стала лідером за кількістю бронювань, випередивши Єгипет, який посідав перше місце торік. До найпопулярніших напрямків також увійшли Греція, Болгарія, Іспанія, Чорногорія, Туніс, Кіпр та Албанія. Змінився і склад п'ятірки лідерів: Іспанія замінила Чорногорію. У 2025 році до топ-5 входили Єгипет, Туреччина, Греція, Болгарія та Чорногорія.

Туреччина стала лідером за кількістю бронювань влітку 2026 року / фото Canva

Середня вартість закордонного пакетного туру становила від 29 800 гривень, або близько 620 євро на одного туриста. Це на 8,6% більше, ніж торік. Стартові ціни на тури за умови розміщення двох осіб в одному номері були такими:

Туреччина від 14 750 гривень на людину;

Єгипет від 19 950 гривень;

Греція від 20 120 гривень;

Чорногорія від 21 400 гривень;

Іспанія від 34 450 гривень.

Сім'ї з дітьми найчастіше обирали Болгарію, Єгипет, Грецію та Туреччину. Серед популярних курортів були Сонячний Берег, Хургада, Марса-Алам, Шарм-ель-Шейх та Іракліон – Херсоніссос.

Як змінився транспорт для подорожей і де українці відпочивали в Україні?

Основним аеропортом для українських туристів, які вирушали за кордон, залишався Кишинів. На нього припала більш ніж половина вильотів. А от популярність польських аеропортів знизилася: частка Жешува скоротилася з 12% торік до 6,7% цього літа, а Варшави з 5% до 2,3%.

Основним аеропортом для українських туристів залишається Кишинів / фото Simiprof

У серпні на плани мандрівників також вплинули масові затримки потягів через безпекові ризики. Через зростання ймовірності запізнення на літак туристи частіше обирали організовані автобусні трансфери до аеропортів. Загалом автобусні тури також мали попит завдяки доступнішій вартості. Основними містами відправлення стали Київ, Львів, Запоріжжя, Харків та Ужгород.

На внутрішньому туристичному ринку найпопулярнішим залишався захід України. Більшість поїздок тривала 2 – 3 дні, а відпочинок на оздоровчих курортах від 7 до 14 днів. Середня вартість туру становила близько 14 тисяч гривень на людину.

Під час вибору готелів туристи віддавали перевагу комплексам із різними послугами на одній території. Найбільше їх цікавили SPA, басейни, харчування та дитяча анімація. Також побільшало бронювань у готелях, де дозволено проживання з домашніми тваринами.

Куди українці планують їхати взимку?

Серед зимових напрямків найбільше бронювань наразі припадає на Єгипет. Туристів приваблюють доступні ціни та зручні рейси із сусідніх країн. Також зростає інтерес до екзотичних подорожей, а саме на в'єтнамський острів Фукуок і Занзібар.