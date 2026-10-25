Від Чорного моря до Італії: куди їздили у відпустки Сталін, Муссоліні та інші жорстокі диктатори

Відпустку люблять всі, навіть найжорстокіші диктатори цього світу. Поки звичайні громадяни жили в умовах бідності, страху та обмежень, диктатори могли дозволити собі відпочинок у найпривілейованіших місцях світу або ж усамітнитися посеред красивої природи.

Вони залишили після себе репресії, війни та тисячі людських жертв, але при цьому любили відпочити після чергових жорстоких наказів. Видання Daily Mail розповіло, де проводили свої відпустки найвідоміші диктатори світу.

Куди їздили у відпустку диктатори?

Йосип Сталін, Радянський Союз

Сталін і його злочини добре відомі українцям. Поки мільйони людей вмирали від штучного голоду, керівник Комуністичної партії СРСР відпочивав на березі Чорного моря. У диктатора були вілли у Грузії та Росії. Він збудував зелений будинок, який майже не видно з повітря, біля гірського озера Ріца, оточеного густими лісами. Також диктатор мав вілли у місті Гагра, з вікон якої відкривався неймовірний вид на море, і в Сочі. Саме у цих місцях Сталін любив проводити літні місяці.

Цікаво, що загалом у лідера СРСР було 5 курортних будиночків і жоден з чиновників не знав, де саме зупиняється Сталін і його родина.

Озеро Ріца в Абхазії / Фото Адгура Тания

Йосип Броз Тіто, Югославія

Ворог Сталін Йосип Броз Тіто під жорстким керівництвом якого постала могутня Югославія мав літню резиденцію на березі озера Блед. З її вікон відкривався краєвид на той самий острівець з середньовічною церквою, який став візитівкою Словенії. У цій мальовничій місцині Тіто приймав інших президентів, а потім возив їх у національний парк на полювання.

Нині резиденція Тіто функціонує як чотиризірковий бутик-готель Vila Bled, а озеро Блед стало популярною туристичною локацією, яка приваблює іноземців у різні пори року.



Колишня резиденція Йосипа Броза Тіто на березі озера Блед / Фото Vila Bled

Ніколае Чаушеску, Румунія

Румунський диктатор і його дружина Ніколае й Єлена Чаушеску мали мисливську резиденцію Paltinu високо в Карпатах біля знаменитої траси Трансфагарашан. Чаушеску наказав звести резиденцію як приватне місце для відпочинку та свого улюбленого хобі – полювання на чорних кіз.

Чаушеску також мав елітний будинок на чорноморському курорті Нептун, де проводив щонайменше місяць кожного літа.

Беніто Муссоліні, Італія

Фашистський диктатор Італії Муссоліні поєднував відпочинок з пропагандою, а тому для відпустки здебільшого обирав курорти Італії. Улюблені місця Муссоліні – узбережжя Адріатичного моря та озеро Гарда. У холодну пору року диктатор їздив у гори, щоб зайнятися зимовими видами спорту. Його фотографія з оголеним торсом на санях посеред снігу в Апеннінах стала відомою на весь світ.

Муссоліні любив відпочивати біля озера Гарда / Фото Depositphotos

Саддам Хусейн, Ірак

Французьку Рив'єру обожнюють не лише мільйонери і знаменитості, а й диктатори. Відомий на весь світ своїми злочинами президент Іраку Саддам Хусейн мав віллу на пагорбах міста Грасс біля Канн. Літня резиденція диктатора мала каскадні тераси, басейн і була розташована посеред оливкових гаїв. Після того як проти Хусейна ввела санкції ООН, майно родини заморозили, і вілла почала занепадати. Нині її стіни покриті графіті, вікна вибиті, а замість розкішного саду – бур'яни.