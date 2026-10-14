Менше туристів і нижчі ціни: де в Італії шукати альтернативу Амальфійському узбережжю

Італія має чимало мальовничих місць для відпочинку біля моря, однак туристи найчастіше обирають добре відомі напрямки. Та за межами популярних маршрутів є регіони, які теж заслуговують на увагу мандрівників.

Як розповіла Інес Сантос у матеріалі для Daily Mirror, під час подорожі південною Апулією вона постійно порівнювала цей регіон з Амальфійським узбережжям.

Чим Апулія нагадує Амальфійське узбережжя?

Обидва регіони підходять для відпочинку біля моря, прогулянок старовинними містечками та знайомства з місцевою кухнею. Проте між ними є суттєва відмінність: Амальфійське узбережжя відоме скелями та містами на гірських схилах, тоді як Апулія переважно рівнинна. Завдяки цьому досліджувати її простіше, без постійних підйомів і переповнених оглядових майданчиків.

Де розташований регіон Апулія: дивитись на картах

Одним із найприємніших відкриттів для журналістки стало Отранто на узбережжі Адріатичного моря. Це найсхідніше місто Італії з укріпленим історичним центром, ресторанами та краєвидами на блакитну воду. Тут можна було гуляти без постійної необхідності оминати натовпи туристів.

Місто має грецькі та візантійські культурні впливи. В Отрантському соборі також зберігають останки 800 мучеників – жертв трагедії 1480 року, коли османські війська вбили сотні місцевих жителів, які відмовилися зректися християнської віри.

Інше відоме місце регіону – це Альберобелло, де налічується понад 1400 традиційних кам'яних будиночків труллі з білими стінами та конічними дахами. Місто має статус об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО, однак його центральні вулиці переповнені відвідувачами, ресторанами та сувенірними крамницями.

Альберобелло / фото TripAdvisor

Щоб побачити тихішу частину Альберобелло, Інес радить пройти до житлового району Ріоне-Ая-Піккола. Тут люди досі живуть у традиційних труллі, а туристів значно менше. На думку журналістки, навіть у популярних місцях Апулії можна знайти спокійні куточки, якщо трохи відійти від основних маршрутів.

Де дешевше відпочивати: в Апулії чи на Амальфійському узбережжі?

Амальфійське узбережжя вважається дорогим туристичним напрямком, особливо в таких містах, як Позитано, Амальфі та Равелло. Витрати на проживання та ресторани тут можуть бути значними. Апулія також не є суто бюджетним напрямком, особливо в розпал літа. Однак, за спостереженнями Інес, тут простіше смачно поїсти без великих витрат.

Наприклад, в Отранто ситні паніні та страви з морепродуктів коштували приблизно 12 євро або менше. На Амальфійському узбережжі знайти такі пропозиції складніше, адже туристи часто платять більше за розташування закладу та краєвид.

Що скуштувати в Апулії?

Обидва регіони відомі стравами зі свіжих морепродуктів, овочами, оливковою олією та вином, проте кожен має власні кулінарні особливості. В Апулії широко використовують оливкову олію, помідори, мигдаль, коренеплоди та місцеві сири. Серед найвідоміших страв є орек'єтте – це невеликі макарони у формі вушок, які традиційно подають із броколі рабе, та бурата – м'який сир із вершковою начинкою.

Орек'єтте / фото Canva

У прибережних ресторанах подають восьминогів, мідії та свіжовиловлену рибу. Амальфійське узбережжя найбільше асоціюється і з лимонами. Їх використовують у десертах, напоях і солоних стравах. Серед місцевих гастрономічних символів – лимонний десерт деліція аль лімоне та лікер лімончелло.

Який регіон Італії краще обрати для відпочинку?

Інес Сантос зауважила, що подорож до Апулії не змінила її ставлення до Амальфійського узбережжя. Воно залишається вражаючим напрямком завдяки скелям, барвистим містечкам і знаменитим панорамам. Однак Апулія може стати кращим вибором для тих, хто шукає спокійнішу атмосферу, красиві пляжі, історичні міста та автентичні гастрономічні враження.