Не лише Єгипет: топ-10 напрямків, де осінь не заважає пляжному відпочинку

Осінь не обов'язково означає завершення пляжного сезону. У деяких країнах у жовтні ще можна купатися в морі, а в листопаді насолоджуватися сонячними днями та прогулянками без літньої спеки.

Британське видання The Independent зібрало 10 напрямків для подорожей у жовтні та листопаді.

Де в Європі ще можна насолодитися теплом?

1. Севілья, Іспанія

Середня температура вдень: у жовтні 26,6 градуса тепла, у листопаді 20 градусів тепла.

Севілья підійде тим, хто хоче поєднати теплу погоду з прогулянками історичним містом. Тут можна відвідати палац Алькасар із садами, кафедральний собор із вежею Хіральда та Золоту вежу Торре-дель-Оро. Для неспішного відпочинку варто обрати парк Марії Луїзи з відомою площею Іспанії або набережну річки Гвадалквівір.

2. Валлетта, Мальта

Середня температура вдень: у жовтні 24,3 градуса тепла, у листопаді 20,7 градуса тепла.

Столиця Мальти приваблює історичною архітектурою, старовинними укріпленнями та краєвидами на гавань. Серед головних пам'яток: собор Святого Іоанна, форт Сент-Ельмо та палац Великого магістра. На набережній розташовані ресторани, кав'ярні і магазини в будівлях колишніх складів 18 століття.

3. Сардинія, Італія

Середня температура вдень: у жовтні близько 22 градусів тепла, а у листопаді до 23 градусів тепла.

Сардинія відома пляжами, бірюзовою водою та мальовничими містами. У жовтні можна відвідати узбережжя Коста-Смеральда і бухту Кала-Голоріце, а також дослідити Альгеро та Бозу з їхньою середньовічною архітектурою. Для прогулянок на природі підійдуть національні парки Асінара та Дженнардженту.

4. Кіпр

Середня температура вдень: у жовтні в Пафосі 26,4 градуса тепла, у листопаді 22,4 градуса тепла.

Кіпр підійде тим, хто хоче поєднати відпочинок на узбережжі з історичними екскурсіями. Тут можна побачити Царські гробниці, замок Колоссі та руїни стародавнього міста Куріон. А в селах Омодос і Лефкара туристи можуть познайомитися з місцевими традиціями та кухнею. У листопаді море в районі Пафоса в середньому має температуру близько 22 градусів тепла, хоча погода не щодня буде придатною для пляжу.

5. Алгарве, Португалія

Середня температура вдень: у жовтні близько 23 градусів тепла, у листопаді 19,4 градуса тепла.

Південний регіон Португалії відомий довгими піщаними пляжами, скелястими берегами та затишними містами. Тут можна відпочивати на узбережжі або вирушити в похід маршрутом Віа-Алгарвіана, який проходить через внутрішні райони регіону. У місті Фару варто прогулятися старим центром і відвідати каплицю Кісток. У листопаді Алгарве більше підходить для екскурсій і прогулянок, ніж для гарантованого пляжного відпочинку.

6. Родос, Греція

Середня температура вдень: у жовтні 25,3 градуса тепла, у листопаді близько 20 градусів тепла.

Родос поєднує пляжі Егейського моря з багатою історією. Старе місто острова внесене до списку Світової спадщини ЮНЕСКО: тут збереглися середньовічні укріплення та археологічні пам'ятки. Для пляжного відпочинку можна розглянути Ліндос і Фаліракі. У жовтні тут ще комфортно поєднувати море з екскурсіями, тоді як у листопаді варто бути готовими до прохолодніших днів.

Куди вирушити за межі Європи?

7. Оаху, Гаваї, США

Середня температура вдень: у жовтні близько 27 градусів тепла, у листопаді до 26 градусів тепла.

Оаху приваблює тропічною природою, білими пляжами та можливістю поєднати відпочинок біля океану зі знайомством із містом. У Гонолулу, столиці штату Гаваї, міська атмосфера поєднується з океанськими краєвидами. Серед відомих пляжів: Вайкікі та Ланікай. Також можна відвідати ранчо Куалоа, де знімали оригінальні фільми "Парку Юрського періоду".

8. Маврикій

Середня температура вдень: у жовтні 26,9 градуса тепла на півночі острова, у листопаді 28,1 градуса тепла.

Маврикій підійде для відпустки з пляжами, теплою водою та водними розвагами. Тут можна займатися дайвінгом, снорклінгом, плаванням і кататися на каяках. Якщо захочеться змінити пляжну атмосферу, варто відвідати національний парк "Ущелини Чорної річки" з тропічними лісами або природний парк Казела.

У листопаді температура води залишається комфортною для купання, але починається теплий сезон із підвищенням вологості та поступовим збільшенням кількості опадів. Показники температури можуть відрізнятися залежно від частини острова.

9. Кейптаун, Південна Африка

Середня температура вдень: у жовтні та листопаді близько 22 градусів тепла.

У жовтні в Кейптауні починається весна. Місто приваблює поєднанням пляжів, мистецьких кварталів і природних ландшафтів. Можна відвідати набережну V&A Waterfront, район Кемпс-Бей і квартал Бо-Каап. Для любителів природи підійдуть ботанічний сад Кірстенбош і пішохідні маршрути на Столову гору та Лайонс-Гед, звідки відкриваються гарні краєвиди на місто.

10. Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Середня температура вдень: у жовтні близько 26 градусів тепла, у листопаді 22,4 градуса.

У Ріо-де-Жанейро навесні Південної півкулі поступово теплішає напередодні літнього сезону. Серед місць, які варто відвідати, – статуя Христа-Спасителя, район Лапа з його нічним життям і квартал Санта-Тереза. Місто також відоме пляжами Копакабана та Іпанема.

Які напрямки обрати залежно від бюджету?