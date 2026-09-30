Не лише Карпати: які напрямки популярні восени серед українців та скільки доведеться витратити

Восени українці продовжують подорожувати країною, найчастіше обираючи короткі поїздки на кілька днів. Серед популярних напрямків залишаються Карпати, Львівщина та інші західні регіони, а самі мандрівки дедалі частіше стають способом відпочити від стресу та змінити обстановку.

Дослідження туристичної поведінки українців, проведене Gradus Research на замовлення BRAND UKRAINE та Державного агентства розвитку туризму, показало: 66% опитаних здійснили хоча б одну подорож Україною за останні 12 місяців.

Які напрямки обирають найчастіше?

Осінь відкриває можливості не лише для традиційних туристичних маршрутів. За словами організаторки турів Юлії Веселовської, у вересні та першій половині жовтня особливо привабливими стають Карпати, Закарпаття, Прикарпаття, Львівщина та Буковина.

У Карпатах восени можна поєднати прогулянки горами з гастрономічними турами та грибними маршрутами. Буковину експертка радить тим, хто хоче відкрити менш розкручений напрямок. Наприклад, можна відвідати Чернівці, а звідти вирушити до гір.

Коли наприкінці жовтня та в листопаді стає холодніше, формат відпочинку також змінюється. У цей період можна звернути увагу на Трускавець, Східницю та Закарпаття з їхніми термальними комплексами, чанами та SPA.

Скільки коштує осіння подорож?

Популярність коротких поїздок частково пояснюється їхньою доступністю. За даними Gradus, 42% українців обирають подорожі тривалістю 2 – 3 дні. За словами Юлії Веселовської, одноденні маршрути Карпатами можуть коштувати близько 850 – 1000 гривень.

Поїздки з Києва з проживанням від 1500 до 2500 гривень, а чотириденний тур із проживанням, мінімальним харчуванням та екскурсіями близько 7000 гривень.

Перед бронюванням варто перевірити, що саме входить у вартість! Харчування, вхідні квитки та додаткові екскурсії можуть оплачуватися окремо.

Проте головна причина подорожей для багатьох українців залишається не лише туристичною. Найчастіше мандрівки потрібні, щоб відпочити від стресу: так відповіли 54% учасників дослідження.