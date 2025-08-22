Для тих, хто не встиг відпочити влітку чи просто хоче поніжитися на сонці ще восени, є один прекрасний острів у Європі. Його вважають ідеальним для відпустки ще в жовтні.

Це острів популярний для відпочинку і влітку, але пляжі в пік сезону переповнені туристами. Тож поїхати сюди восени – прекрасна ідея, розповідає 24 Канал, посилаючись на Express.

Де у Європі відпочити на морі в жовтні?

Найкращим островом для осінньої відпустки називають Майорку – перлину Балеарського моря. Клімат на острові дуже сприятливий для відпочинку, і ще в жовтні температура тримається на рівні +23 градусів. Ба більше, у листопаді вона коливається в межах +20 – 22 градусів.

За даними популярного сайту для туристів Tripadvisor, найкращі пляжі на острові:

Плайа-де-Муро – оцінка 4,6 на основі 4715 відгуків;

"Найкращий пляж в Іспанії, дивовижна та мілководна, чудова чиста вода, можливі несподівані хвилі, але чистий пляж і територія", – поділився враженнями один із туристів.

Пуеро-де-Поленса – оцінка 4,5 на основі 1911 відгуків;

"Неймовірний пляж з білосніжним піском і теплим морем! Ідеальне місце, щоб розслабитися та поплавати цілий день", – написав турист.

Плайя-де-Алькудія – оцінка 4,4 на основі 4590 відгуків;

"Чудовий пляж з білим піском, бірюзовою водою та чистою водою. Дуже рекомендую, якщо ви подорожуєте до Пальми-де-Майорки", – зазначив мандрівник.

Кала-Мільор – оцінка 4,3 на основі 1989 відгуків;

"Аааа, цей пляж фантастичний, він рівний, має м'який білий пісок, а вода бірюзова і така чиста!" – поділився відпочивальник.

Кало-дес-Моро – оцінка 4,3 на основі 1023 відгуків.

"Цей пляж дивовижний, але маленький і часто переповнений", – написав турист.



Бірюзова вода та піщане узбережжя на Майорці / Фото Pexels

Експерти з туризму дуже радять скуштувати на Майорці місцеве вино, що буває дуже різноманітним та з різними рівнями солодкості. Найсолодший сорт – мальвазія, далі йде буаль, а тоді верделью. Найсухіший – серсіаль.