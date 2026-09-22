Коли вже осінь, тут 31 градус: який турецький курорт є найгарячішим для відпустки у вересні

Якщо літо вже добігає кінця, а відпочивати біля моря все ще хочеться, один турецький напрямок із сонячною погодою може стати вдалим варіантом.

Про напрямок та особливості відпочинку детальніше розповіло видання Express.

Яка погода чекає на туристів у вересні?

За даними WeatherTravel, у вересні середня добова температура в Анталії становить близько 31 градуса тепла. Саме через таку погоду британська туристична блогерка Аліса з Adventures of Alice назвала місто "найгарячішим місцем у Європі для відвідування у вересні".

Температура у вересні сягає близько 31 градуса тепла / фото Canva

Які пляжі можна відвідати в Анталії?

Однією з головних переваг курорту залишаються його пляжі. У матеріалі окремо згадується Лара – це великий піщаний пляж із пологим узбережжям і сапфіровою водою. Ще один варіант пляж Коньяалти. Його берегову лінію обрамляють гори, а поруч розташовані пляжні клуби, закусочні та набережна. Окрім пляжного відпочинку, туристам радять звернути увагу на водоспади Дюден.

Що подивитися, крім моря?

Анталія може зацікавити і мандрівників, які хочуть поєднати пляжний відпочинок із культурною програмою. У місті розташований історичний район Калейчі, де можна прогулятися звивистими кам'яними вуличками та побачити будівлі османського періоду. Серед інших визначних місць є ворота Адріана та античне місто Перге, яке називають одним із найкраще збережених археологічних місць.

Античне місто Перге: дивитись відео

Ще одна пам'ятка – це Аспендос із добре збереженим римським амфітеатром. Він і нині приймає музичні заходи та шоу. Трохи далі від міста розташоване історичне поселення Термессос, яке розташоване на вершині гір Таурус.

Історичне поселення Термессос / фото TripAdvisor

Провівши в Анталії тиждень наприкінці вересня, британська туристична блогерка Аліса назвала місто красивим і зазначила, що готова повертатися сюди знову. Туристичний блог Tripwis також позитивно відгукнувся про вересневий відпочинок. Авторка Ірина зазначила, що цей місяць може підійти для пляжної поїздки без великої кількості інших відпочивальників і за зниженою ціною.

Схожим досвідом поділився один із користувачів TripAdvisor. Він зазначив, що серпень в Анталії може бути занадто спекотним, дорогим і завантаженим туристами, тому для поїздки обирає кінець вересня. За його словами, протягом семи років таких подорожей погода загалом була хорошою, а вологих днів було лише кілька.