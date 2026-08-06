Найчастіше туристи скаржаться не на "одну небезпечну країну", а на конкретні людні локації, де натовп допомагає злодіям залишатися непоміченими, повідомляє Daily Mail.

Де туристам найчастіше слід стежити за кишенями?

У дослідженні окремо наголошують, що найбільше згадок про кишенькові крадіжки припало на фонтан Треві в Римі. Серед інших місць, де мандрівники найчастіше натрапляли на такі скарги, також називають район Ейфелевої вежі в Парижі та барселонську Ла-Рамблу.

Автори рейтингу підкреслюють, що йдеться саме про відгуки туристів, а не про офіційну статистику злочинності. Тобто список радше показує, де люди найчастіше помічають ризик, а не де злочинів об'єктивно найбільше.

Зверніть увагу! У великих туристичних містах найнебезпечнішим часто стає не темний провулок, а місце, де всі дивляться вгору на пам'ятку і забувають про кишені.

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Найбільше ризиків зіткнутися з кишеньковими злодіями та шахраями виникає у популярних туристичних містах, які щороку приймають мільйони відвідувачів. До рейтингу увійшли такі напрямки:

Париж, Франція;

Лас-Вегас, США;

Нью-Йорк, США;

Рим, Італія;

Лос-Анджелес, США;

Лондон, Велика Британія;

Афіни, Греція;

Софія, Болгарія;

Барселона, Іспанія;

Амстердам, Нідерланди.

Які схеми найчастіше використовують кишенькові злодії?

Експерти з туризму описують знайому для багатьох мандрівників схему: злодій відволікає увагу випадковим штовханням, "випадково" щось роняє або звертається з дрібним проханням. Поки людина реагує, спільник уже може витягнути телефон чи гаманець.

Особливо ризиковими вважають громадський транспорт і вокзали. Саме там крадіжка часто ховається у метушні під час посадки, висадки або в момент, коли двері транспорту от-от зачиняться.

Як туристам уберегти гроші, телефон і документи?

Фахівці радять не носити телефон і гаманці у задніх кишенях. Тримати сумку варто перед собою, особливо у натовпі. Для цінних речей безпечнішим варіантом називають поясну сумку під одягом або сумку через плече зі стійкими до порізів ременями.

Якщо ж крадіжка все-таки сталася, діяти треба швидко: звернутися до поліції, заблокувати банківські картки та, за потреби, йти до консульства чи посольства. Наприклад, в Італії заяву про крадіжку називають denuncia, і вона може знадобитися для страховки.