Не тільки гора Кукул: де ще можна побачити цвітіння крокусів у Карпатах

Крокуси – це карпатське диво, яке можна побачити в короткий проміжок часу навесні. Ці красиві квіти набули особливої популярності завдяки неймовірним фото з полонини Закукул. Однак побачити крокуси можна не тільки на горі Кукул.

Крокуси ростуть у високогірних районах Карпат у Закарпатській та Івано-Франківській областях, пише 24 Канал. Квіти починаються пробиватися крізь сніг у березні та квітні.

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Де можна побачити крокуси

Відомо, що найкращим місце для милування крокусами є гора Кукул. Та через арктичний циклон, який накрив Україну на початку квітня, наразі на горі лежить багато снігу.

Тому існує високий ризик, що найближчим часом побачити крокуси на Кукулі буде неможливо. Щонайменше слід дочекатися потепління, аби сніг зійшов.



Полонина Закукул / Фото Надія Белявська

Крім гори Кукул, найкращими місцями для того, щоб побачити ці мальовничі квіти, є Чорногора, Піп Іван і Свидовець.

Також крокуси у квітні помітили на кількох карпатських полонинах, серед яких Браївка та Буков'єн. Неймовірно красиво квіти цвітуть на полонині Веснарка та горі Кострича.

Крокуси на горі Кострича та полонині Веснарка / Фото користувачів фейсбуку

Та, щоб побачити Крокуси, не обов'язково підійматися у гори. У квітні в селі Колочава, що в Закарпатській області, зафіксували справжній фіолетовий килим з квітів.

Цвітіння квітів у Колочаві / Фото з фейсбуку та інстаграму