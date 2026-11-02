10 сонячних напрямків Європи, які варто відвідати взимку: куртка не знадобиться

Зима в Європі не обов'язково супроводжується морозами та снігом. Насправді є кілька південних напрямків, де можна знайти сонячну погоду, спокійні прогулянки узбережжям та нижчі ціни на житло й оренду авто.

Lonely Planet радить не чекати на весну, щоб спланувати теплу мандрівку. У Європі ще вистачає місць, де взимку можна гуляти без багатошарового одягу й ловити сонце.

До списку потрапили напрямки, які поєднують м'який клімат, море, цікаву архітектуру та спокійніший темп, ніж у розпал літнього сезону. Саме тому зимові поїздки сюди часто обходяться дешевше, а відпочинок виходить комфортнішим і менш метушливим.

Які напрямки підходять для мандрівки взимку?

У добірці йдеться про десять європейських локацій, де зима більше схожа на затяжну осінь, ніж на сніжну пору року. Саме туди радять їхати тим, хто хоче поєднати прогулянки, море, локальну кухню та кілька днів без тисняви туристів.

10 напрямків, які варто розглянути для сонячного відпочинку взимку:

Алгарве, Португалія;

Бірюзове узбережжя, Туреччина;

Мальта;

Сицилія, Італія;

Кіпр;

Севілья, Іспанія;

Канарські острови, Іспанія;

Мадейра, Португалія;

Балеарські острови, Іспанія;

Крит, Греція.

На Мальті взимку тепло

Такі напрямки зазвичай цінують не лише за погоду, а й за більш спокійну атмосферу. Узимку там легше побачити міста без літнього ажіотажу, а також знайти вигідніші варіанти житла й оренди авто.

м'який клімат і більше сонячних днів;

менше натовпів у популярних місцях;

кращі ціни на подорожі поза сезоном;

можливість поєднати відпочинок біля моря з екскурсіями.

Саме через це зимові маршрути стають дедалі популярнішими серед тих, хто шукає не лижі, а тепло і тишу. Для багатьох мандрівників це ще й шанс побачити знайомі європейські міста в зовсім іншому ритмі.

Що варто врахувати перед зимовою поїздкою?

Під час планування такої мандрівки важливо дивитися не тільки на середню температуру, а й на вологість, вітер та тривалість світлового дня. Іноді саме ці дрібниці найбільше впливають на враження від відпочинку.

Експерти радять також перевіряти розклад місцевого транспорту й режим роботи закладів, адже в низький сезон частина сервісів працює за скороченим графіком. Зате саме в цей період можна спокійніше спланувати прогулянки, екскурсії та виїзди до узбережжя.