Такого Шевченка ви ще не бачили: де у світі розташований найоригінальніший пам'ятник поету

У світі є сотні пам'ятників Тарасу Шевченку – від Вашингтона до Буенос-Айреса. Більшість із них показують поета суворим, замисленим і майже канонічним. Але є одне місто у світі, де Шевченко має зовсім інший вигляд. Спершу ви можете навіть не зрозуміти, що перед вами – український Кобзар.

Отож, найоригінальніший пам'ятник Шевченку розташований у Римі. Його показала українська гідеса Елена Біляєвська.

Що відомо про пам'ятник Шевченку у Римі?

Пам'ятник Тарасу Шевченку відкрили ще у 1973 році на території духовного центру українців у Римі – українського греко-католицького храму святої Софії. Автором монумента є італійський скульптор Уго Мацеї, який зобразив Кобзаря не в українському жупані, а у римській тозі як античного оратора.

Його піднята рука символізує силу слова і боротьбу за свободу. У такий спосіб італійський скульптор хотів показати, що ідеї Шевченка важливі не лише для України, а й для всього світу,

– пояснила Елена.

Цей пам'ятник є символом української культури та єдності української діаспори.

Що відомо про найоригінальніший пам'ятник Шевченку: відео

Рим – не єдине місто Італії, де є пам'ятник Шевченку. Де ще побачити Кобзаря?

9 березня 2021 року Шевченко з'явився у ще одному місті Італії – Флоренції. Як пише Радіо Свобода, його місту-побратиму подарував Київ. На бронзовому монументі висотою 2,5 метра зображений молодий Шевченко, який малює картину. Автором задуму є скульптор Олег Пінчук.



Пам'ятник Шевченку у Флоренції / Фото Diaspora.ua

Де ще у світі побачити пам'ятники Шевченку?

За даними у Вікіпедії, у світі існує понад 1380 пам'ятників українському поету і письменнику, що є чи не найбільше у світі серед діячів культури. Понад 1250 пам'ятників розташовані в Україні, а решта – за кордоном.

Перший монумент письменнику за межами України відкрили у місті Форт-Шевченко у Казахстані у 1881 році, де митець перебував у заслані. Однак до наших днів він не зберігся. Один з найвідоміших пам'ятників Кобзарю стоїть у Вашингтоні у США. На церемонію відкриття 1964 році сюди прийшли 100 тисяч українців.

Цікаво, що радянська влада настільки не хотіла, щоб у США перших був пам'ятник українському поету, що наказала терміново поставити власний у Москві. У результаті їм вдалося поставити монумент на 8 діб швидше, ніж у США. Попри повномасштабне вторгнення, Шевченко досі стоїть у центрі Москви.

Зауважимо, що пам'ятники Кобзарю є навіть у Китаї, Аргентині і Данії, де українська громада не така чисельна, як в інших країнах.

Пам'ятник Шевченку у Москві / Фото з Вікіпедії

А де є найбільший пам'ятник Шевченку?

Раніше ми вже писали, що найбільший пам'ятник Кобзарю має висоту як половина американської Статуї Свободи. Разом із постаментом він височіє на 20 метрів. Розташований цей монумент у Дніпрі на найвищій точці Монастирського острова. Встановили його ще у 1959 році.