День Незалежності серед гір, озер і старовинних фортець: куди поїхати за яскравими враженнями

24 серпня – це хороший привід ненадовго змінити звичну обстановку та вирушити туди, де замість міського шуму чекають гори, ліси, озера та панорами, які хочеться фотографувати. Україна має чимало місць, де святкові вихідні можна перетворити на невелику подорож і за кілька днів побачити зовсім різні її куточки.

Особливо популярними для таких мандрівок залишаються Карпати та західні регіони України. Тут можна поєднати активний відпочинок із прогулянками, знайомством із місцевими традиціями, гастрономією та просто можливістю побути серед природи.

Яремче: водоспад, гори та неспішні прогулянки

Яремче підійде тим, хто хоче відчути атмосферу Карпат, але не планує присвячувати весь святковий вікенд складним походам. Одне з місць, куди варто вирушити, водоспад Пробій. Поруч розташований відомий сувенірний ринок, де можна придбати вироби місцевих майстрів.

А далі можна просто прогулятися містом, зайти до ресторану з гуцульською кухнею або вирушити на одну з легших карпатських стежок. За бажанням поїздку можна доповнити Буковелем. Там доступні підйоми канатною дорогою, прогулянки в горах та інші активності.

Сувенірний ринок в Яремче: дивитись відео

Верховина: коли хочеться не лише природи

Верховина – варіант для тих, хто хоче трохи більше зануритися в атмосферу Карпат. Тут можна відвідати музеї, присвячені гуцульській культурі, познайомитися з традиціями регіону, скуштувати місцеві страви та вирушити на прогулянку в гори. Для активного відпочинку неподалік доступні маршрути різної складності, а любителі пригод можуть спробувати рафтинг на Чорному Черемоші.

Верховина / фото Zybikok

Місцеві туроператори у 2026 році пропонують, зокрема, окремі екскурсії до Верховини та сплави річкою. Тому Верховина може стати хорошим вибором для тих, кому хочеться провести День Незалежності не просто на природі, а ще і відкрити для себе українські традиції.

Шацькі озера: якщо хочеться відпочити біля води

Не обов'язково їхати в гори, щоб провести святкові вихідні на природі. Шацькі озера на Волині – зовсім інший формат відпочинку. Найвідоміше серед них Світязь. Тут можна провести день біля води, орендувати човен або SUP, влаштувати пікнік і просто відпочити без насиченої екскурсійної програми. Такий варіант особливо підійде компаніям друзів або сім'ям, які хочуть на кілька днів втекти від міста й поєднати День Незалежності з літнім відпочинком.

Шацькі озера / фото Юрій Веремчук

Хотин: для тих, хто хоче додати до відпочинку історії

Хотин варто розглядати разом із Бакотою або Кам'янцем-Подільським. Головна локація тут – Хотинська фортеця, яка стоїть над Дністром. Прогулянка фортецею дозволяє не просто помилуватися краєвидами, а і зробити подорож більш змістовною.

Як виглядає Хотинська фортеця: дивитись відео

А після екскурсії можна продовжити маршрут у напрямку Кам'янця-Подільського або Бакоти. Такий маршрут особливо зручний для святкового вікенду: за два дні можна побачити одразу кілька різних локацій.

Не хочеться самостійно складати маршрут?

Якщо на День Незалежності хочеться кудись поїхати, але немає бажання самостійно шукати житло, продумувати переїзди та складати програму на кожен день, можна придивитися до організованих турів. Туристичні компанії на 24 серпня формують спеціальні поїздки Карпатами та іншими регіонами України.

У програму зазвичай включають одразу кілька туристичних місць, транспорт, супровід та проживання, а харчування та окремі екскурсії можуть залежати від конкретної пропозиції. Наприклад, одні з турів на 24 серпня 2026 року коштують приблизно 6000 грн за дорослого та розраховані на чотири дні і три ночі.

Інші карпатські програми на 24 серпня коштують від 7090 грн за чотириденну поїздку. Є і коротші варіанти. Наприклад, дводенний тур із Кам'янцем-Подільським, Хотинською фортецею, Бакотою та круїзом Дністром у серпні 2026 року пропонують за 2395 грн.

Тож організований тур може бути зручним рішенням для тих, хто хоче за кілька святкових днів побачити якомога більше, не витрачаючи час на планування. До того ж подорож у групі – це можливість познайомитися з новими людьми та знайти компанію для майбутніх мандрівок.