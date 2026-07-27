Гастрономічна подорож Львівщиною: що обов'язково варто з'їсти у Трускавці, Дрогобичі й Бориславі

Якщо ви об'їздили Львівську область вздовж і впоперек, варто влаштувати собі новий формат мандрівки. Цього разу вирушайте у гастрономічну подорож регіоном, щоб і смачно попоїсти, і відкрити для себе щось нове.

Ці три міста, у які я вас кличу, розташовані неподалік один одного. А це означає, що для їхнього відвідування вистачить одного дня, але краще планувати собі подорож на вихідні, щоб не лише смачно попоїсти, а й добряче відпочити. До цього я вас і закликаю!

Маршрут: Львів – Трускавець – Борислав – Дрогобич – Львів.

Тривалість: один – два дні.

Дистанція: близько 200 кілометрів.

Гастрономічний маршрут Львівщиною: дивіться на карті

Розпочати свою мандрівку пропонуємо з курортного Трускавця. Нещодавно це красиве туристичне містечко отримало ще одну причину навідатись сюди. І про неї я розповім трішки далі. А спочатку – про щось смачненьке!

Заїдьте у Трускавець на "Деруняку"

Адреса: Трускавець, вулиця Суховоля, 23 А

Ціна: 296 гривень.

Порція: 400 грамів.

Ясна річ, звичайними дерунами вкрай складно когось здивувати, та я й не берусь за це. Але точно рекомендую навідатись у заклад "На Горизонті", який я одного разу показав татові і він тепер регулярно питає: "Коли їдемо у Трускавець на "Деруняку"?". І я його чудово розумію, адже перед нами постають не звичайні маленькі деруни зі сметаною, а цілий величезний дерун з авторською подачею.

Як ви вже зрозуміли, страва чималенька. І якщо ви не певні, що здужаєте її, то можете сміливо замовляти її на двох. А подадуть вам величезний дерун з ніжним сирним мусом і начинкою зі свинини. Крім того, на нього акуратно викладені сезонні грибочки та мікрозелень. Той випадок, коли звичайний дерун зробили вишуканим, а для цього використали локальні продукти.

Завітайте на "Деруняку" до Трускавця / Фото з інстаграму

Але перш ніж ласувати дерунами, рекомендуємо відпочити у Трускавці біля води. Для цього варто навідатись до "Трьох левів" – термального комплексу, який нещодавно відкрився для відвідувачів. Особливої уваги заслуговує великий басейн з екстрасоленою водою, на яку можна буквально лягти і відпочивати.

Варте уваги! Вода тут надзвичайно солена, тому будьте вкрай обережними, що вона не потрапила вам в очі.

Розташовані термали на вулиці Сагайдачного, 19/4. Вхід для гостей санаторію "Карпати" обійдеться у 300 гривень за 2 години відпочинку та 500 – за весь день. Якщо ж ви не проживаєте у санаторії, то за 2 години відпочинку потрібно буде заплатити 350 гривень, а за цілий день – 600. Додатково оплачується оренда шафки – 100 гривень та оренда сейфа – 100 гривень.

Відпочили, попоїли – гайда далі. Наступна зупинка – Борислав!

Заїдьте до Борислава на пельмені

Адреса: Борислав, площа Івана Франка, 4

Ціна: від 125 гривень.

Порція: від 210 грамів.

Цей заклад з пельменями для мене відкрили друзі, які одного ранку запропонували заїхати у Борислав. Це буквально був той випадок, коли ми їхали не в місто погуляти, а саме на пельмені. І завітали ми у заклад "Барабський міст", про який знає кожен місцевий і не тільки.

Як ви вже зрозуміли, родзинкою цього закладу є саме пельмені. І їх тут подають у різноманітних форматах: і в бульйоні, і в смажені з сиром, і класичні, і з грибочками – до кольору, до вибору.

Ті самі Барабські пельмені: дивіться відео

Зверну увагу! У неділю заклад працює з 13:00, тому пропускати службу Божу, щоб поласувати пельменями, не варто.

Якщо ж ви – рання пташка, то у неділю можете спочатку прогулятись Бориславом, яке називали "галицьким Ельдорадо". Подивитись на робочі нафтові "качалки", відвідати Аптеку-музей Йогана-Зега. Також можете навідатись до Бориславського історико-краєзнавчого музею. Зауважу, що сам Борислав – єдине у світі місто, яке розташоване на промисловому родовищі нафти, а також озокериту.

А тепер час десерту!

Заїдьте до Дрогобича на каву з сіллю

Адреса: Дрогобич, вулиця Жупна, 2

Ціна: 65 гривень за каву та 160 гривень за 100 грамів тортика.

Порція: обмежується лише вашою тягою до солодкого.

Звичайно ж, без десерту я вас не залишу, бо не гоже брати гріх на душу. Тому однозначно рекомендую завітати також і до Дрогобича. Тут можна зупинитись, щоб поласувати однією з гастрономічних візитівок міста – кавою з сіллю, а також тортиком з сіллю. І для цього слід завітати у заклад "Кавун".

Чому кава та тортик з сіллю? А все тому, що у Дрогобичі її видобувають. Власне, рекомендуємо перед кавуванням завітати до місцевої солеварні, заснованої ще у 1390 році. Тут ви зможете не лише побачити, як з'являється місцева сіль, а й придбати собі сувенірну продукцію та й саму сіль, яка вражає своїм різноманіттям.

Отже, опісля екскурсії у солеварні завітайте до "Кавуна", щоб випити філіжанку еспресо, приготовленого за Дрогобицьким рецептом. У цьому напої поєднується локальна сіль з кавово-солодким смаком. І це той випадок, коли це не просто туристична приманка, а дійсно смачна кава.

Каву з сіллю має скуштувати кожен, хто був у Дрогобичі: дивіться відео

А яка кава без десерту? Замовляйте до неї відразу Дрогобицький торт з сіллю. Насолоджуйтесь кожним шматочком, розсмаковуючи горіховий корж, вершково-молочне суфле на основі білого шоколаду, карамель, корицю та – вишеньку на торті – Дрогобицьку сіль.

Влаштуйте собі одноденну або кількаденну поїздку Львівщиною, щоб не лише гарно відпочити та перезавантажитись, а й поласувати локальними смаколиками, які однозначно припадуть вам до душі!