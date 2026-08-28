Яке місце в літаку обрати тим, хто боїться польотів: експерт розповів, де краще сидіти

Правильно обране місце в літаку може помітно вплинути на самопочуття людей, які некомфортно почуваються під час польотів. Страх авіаподорожей нерідко пов’язаний із замкненим простором, відчуттям відсутності контролю над ситуацією або тривогою через турбулентність.

За словами фахівця з туризму Рікі Дюрранса, заздалегіль продумане бронювання крісла здатне зробити переліт спокійнішим, пише Express. Тому варто звернути увагу не лише на ціну, але й на розташування місця у салоні.

Яке місце є найкращим під час польоту?

Для пасажирів, які досить гостро реагують в періоди турбулентності, одним з найкращих варіантів вважаються місця в районі крила літака. Ця частина розташована близько до центру ваги повітряного судна, тому тряска тут відчувається слабше.

Також хорошим варіантом є місце між вікном і проходом. Таке крісло біля проходу підійде тим, кому важко перебувати в обмеженому просторі. А пасажирам, яким важливо бачити горизонт, підійде місце біля вікна, щоб краще орієнтуватися в просторі під час руху літака.

Крім того, експерт звернув увагу на крісла, звідки видно відкидні сидіння бортпровідників. Перебування неподалік екіпажу може створювати відчуття безпеки та психологічного комфорту.



Вибір місця важливий для комфортного польоту / Фото Pexels

Які місця у літаку краще уникати?

Пасажирам, які переживають про турбулентність, не варто обирати хвостову частину літака, оскільки в цьому місті можуть відчуватися ще сильніші коливання.

Також не варто обирати місця біля туалетів, якщо під час польоту складно розслабитися. У цій зоні часто з’являються пасажири, виникає шум і метушня. Для тривожних людей це стане ще більшим подразником.

Під час бронювання варто враховувати власну реакцію на політ. Для когось важливою буде мінімальна турбулентність у районі крила, а комусь допоможе можливість вільно вставати з місця чи перебувати неподалік бортпровідників.