Таємниці заповідних Горган: де у Карпатах ховаються величні Вовчі скелі

У самому серці Карпат, серед густих лісів національного парку "Синьогора", є дивовижна природна локація. Це заповідна стежка вздовж стрімкої річки, що веде мандрівників до величних скельних виступів.

А називають це місце Вовчими скелями. І 24 Канал розповість про них трохи докладніше.

Чому шлях до Вовчих скель вважають особливим маршрутом?

Вовчі скелі – це справжнє місце природної сили, дикої краси та прадавніх легенд. Вони велично височіють над стрімкою гірською річкою Бистриця Солотвинська та затишно заховані серед густих карпатських лісів поблизу села Стара Гута в Івано-Франківській області (яке, до слова, є однією з найкращих стартових точок для пішохідного туризму у диких Центральних Горганах).

Ця локація, що є частиною Національного природного парку "Синьогора", дарує мандрівникам не просто чергову прогулянку, а глибоке єднання з первісністю, і кожен крок там відкриває нові таємниці гірського краю. Адже подорож до Вовчих скель пролягає через заповідні території, де панує особлива атмосфера спокою та величі.

Шлях веде вздовж кришталево чистого річища Бистриці Солотвинської, яка бере свій початок біля підніжжя Сивулі. Проходячи повз мальовничі лісові масиви, туристи долають природні перешкоди та насолоджуються шумом води й шелестом вікових смерек.

Дійшовши до Вовчих скель, кожен неодмінно потрапляє під враження від монументальності та стрімких схилів, які обриваються просто до води. А ще цей маршрут часто поєднують із відвідуванням дивовижного водоспаду Малий Кузьминець, що додає мандрівці ще більшого драйву та яскравих емоцій.

Ось який мальовничий вигляд маю Вовчі скелі у Старій Гуті: дивіть фото й відео oksanka._tarasivna

Цікавий факт: місцеві перекази пов'язують назву Вовчі скелі з дикими вовками, які колись знаходили тут притулок серед глибоких кам'яних ущелин.

Сучасні мандрівники, які відвідують парк "Синьогора", повертаються звідти втомленими фізично, але неймовірно щасливими та внутрішньо відновленими. Кожна така прогулянка залишає в серці незабутню історію та яскраві спогади на все життя.

Які ще унікальні скелі та природні парки Карпат варто відвідати?

Карпати багаті на дивовижні природні локації, які вражають не менше за Вовчі скелі. Якщо вас захоплюють кам'яні велетні, обов'язково зверніть увагу на: