Тільки гори, океан і ви: туристи назвали найкращі місця Шотландії для відпочинку на природі

Дика природа, безлюдні пляжі та краєвиди, де за цілий день можна не зустріти жодної людини. Такі маршрути Шотландії ідеально підійдуть тим, хто втомився від міського шуму, любить піші походи та хоче по-справжньому відпочити наодинці з природою.

Про улюблені маршрути для дикого відпочинку у Шотландії розповіли читачі видання The Guardian.

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Острів Скай (затока Камасунарі та гора Сгурр-на-Стрі)

Ця локація приваблює відсутністю протоптаних стежок та неймовірними гірськими панорамами. Піднявшись схилами через пустища до вершини Сгурр-на-Стрі, можна побачити один із найкращих краєвидів у Європі – закрите озеро Лох-Коруїск, оточене чорними скелями хребта Куїллін. На узбережжі затоки під час відпливу також легко зустріти видр, які полюють на крабів.

Квірінг – знаменитий зсувний гірський масив, розташований на півночі острова Скай / фото Canva

Стежка Кейп-Рат (від Страткаррона до Форт-Вільяма)

Цей маршрут ідеально підходить для суворих зимових походів на далекі відстані. Навіть за мінусової температури та під час штормів мандрівники можуть зупинятися у традиційних безкоштовних гірських хатинах. Головна особливість напрямку – це максимальна ізоляція: за 5 днів шляху тут можна не зустріти жодної людини.

Острів Льюїс (пляжі Ардроїл та Карніш)

Місцевість дивує нетиповим для півночі "тропічним" настроєм у теплу погоду. Білосніжний пісок та бірюзова вода Атлантики в районі Уїг створюють ідеальні умови для кемпінгу та прогулянок на сапбордах. Пливучи вздовж скелястих мисів, можна дістатися до прихованого пляжу Карніш, який виглядає як незайманий рай на краю світу.

Кам'яне коло Калланіш поблизу села Калланіш, острів Льюїс, Зовнішні Гебриди, Шотландія / фото Chmee2

Долина Глен-Аффрік

Локація відома проєктами з відновлення дикої природи благодійної організації Trees for Life. Мандрівники можуть поєднати відпочинок із волонтерством: жити у віддаленій хатині Атнамуллох, висаджувати дерева, прибирати старі огорожі для оленів, підійматися на пагорби та спостерігати за бобрами з каное.

Острів Айона

Хоча острів найбільш відомий своїм середньовічним абатством, його південна частина є абсолютно безлюдною та дикою. Тут можна цілий день гуляти на самоті, досліджуючи закинутий мармуровий кар'єр та мальовничі бухти, а ввечері швидко повернутися до селища за їжею та напоями.

Півострів Кінтайр та острів Гіа

Віддалений півострів прекрасний у будь-яку пору року. Взимку тут зігрівають віскікурні світового рівня, каміни та свіжі морепродукти, що не поступаються делікатесам з Обана. Влітку варто відвідати сусідній острів Гіа, який у сонячну погоду своїми пляжами нагадує Кариби.

Кам'янисте узбережжя півострова Кінтайр в Шотландії / фото Johnston's Point Feochaig by John Ferguson

Півострів Нойдарт

Сюди не ведуть автомобільні дороги – дістатися можна лише багатоденним пішим переходом або 40-хвилинним поромом із Маллайга. Вздовж узбережжя тут часто трапляються благородні олені та дельфіни, а підйом на гору Ладар-Бейн відкриває драматичні краєвиди на фіорди. У селищі Інвері, розташованому на березі озера Лох-Невіс (або ж Озеро небес), працює найвіддаленіший паб Великої Британії The Old Forge.

Західне узбережжя (регіони Мойдарт та Арісейг)

Цей напрямок створений для багатоденних подорожей на морських каяках. Маршрут дозволяє щовечора розбивати намет на новому безлюдному білосніжному пляжі, снідати з видом на острови та веслувати повз тюленів, насолоджуючись заходами сонця над морем.

Острів Малл (півострів Ардмінах)

Ідеальне місце для спостереження за дикою природою взимку. Тут можна побачити морських орлів на верхівках сосен, оленів біля доріг та видр біля берега. Берегові стежки проходять крізь вулканічні породи віком 60 мільйонів років, приводячи до базальтових колон та унікального скам'янілого дерева Маккаллоха, яке застигло в лаві.

Національний парк Кернгормс (маршрут від Гленмора до озера Лох-Ейвон)

Цей маршрут визнано найкращою порадою читачів. Багатоденний похід починається біля озера Лох-Морліх і пролягає крізь ліси, де мешкають чубаті синиці, руді білки та глушці.

Національний парк Кернгормс / фото Thomas Andy Branson

Далі стежка веде повз гірські вершини до високогірного озера Лох-Ейвон – одного з найвражаючих льодовикових цирків Шотландії, де можна поплавати, полазити по скелях або просто відпочити під чистим зоряним небом.

Перед тим як вирушати в піший похід, важливо заздалегідь продумати маршрут, оцінити його складність і тривалість. Не варто вирушати в гори наодинці – краще подорожувати з компаньйоном або групою. Також необхідно перевірити прогноз погоди, повідомити близьких про свої плани та взяти достатньо води, їжі, теплого одягу, аптечку й заряджений телефон!