Плисти до нього треба 6 днів: як живуть 220 мешканців найвіддаленішого острова на Землі

Далеко від берегів Південноафриканської республіки посеред Атлантичного океану розташований один з найвіддаленіших заселених островів планети – Тристан-да-Кунья. Дістатися його – завдання з зірочкою, яке під силу не кожному туристу.

На острові нема аеропорту чи злітно-посадкової смуги, а найближче летовище розташоване аж за 2700 кілометрів – у Кейптауні. Вийшовши з літака, туристам доведеться ще 6 днів плисти кораблем до Тристан-да-Куньї. Детальніше про те, що відомо про цей унікальний острів і життя на ньому, розповідає Express.

Як живуть люди на найвіддаленішому острові планети?

Острів Тристан-да-Кунья має вулканічне походження і входить до складу британської заморської території Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья. Велика Британія анексувала острів у 1816 році після того, як заслала Наполеона на сусідній острів Святої Єлени. Британський уряд боявся, що прихильники французького імператора використають його як базу для спроби визволення Наполеона, а тому заслав на нього військовий гарнізон.

Нині усі мешканці Тристан-да-Куньї мають британське громадянство, хоча й перебувають за тисячі кілометрів від Великої Британії. Загалом на острові живе близько 220 людей й усі вони мають лише 11 родових прізвищ. Громада острова дуже згуртована і проживає у єдиному поселенні – Единбург семи морів.



Єдине поселення на острові Тристан-да-Кунья – Единбург семи морів / Фото Philip Kendall

У селищі є лише один продуктовий магазин з імпортними товарами. У ньому місцеві можуть купити борошно, каву, шоколад, туалетний папір, вино тощо. Кораблі з продовольством прибувають на острів лише кілька разів на рік, тож асортимент доволі обмежений. Також на острові працює паб "Альбатрос", у якому люблять розважатися місцеві.

Мешканці Тристан-да-Куньї заробляють на тому, що ведуть торгівлю з зовнішнім світом. Вони виловлюють лобстерів високої якості й експортують їх у Австралію, США, Нову Зеландію та Європу. Крім того, вони займаються сільським господарством та ремеслами.

Уздовж узбережжя острова розташовані величезні колонії тварин. Тут мешкають близько 200 тисяч чубатих пінгвінів, понад 5 мільйонів тонкодзьобих буревісників, приблизно 300 тисяч субантарктичних морських котиків, а також кашалоти, дельфіни і блакитні акули. Навколо острова створена природоохоронна зона, яку захищають місцеві.

Вид на острів Трістан-да-Кунья з океану / Фото Janson Pierre

Як туристам потрапити на найвіддаленіший острів планети?

Іноземцям не так просто відвідати Трістан-да-Кунью, адже це один з найскладніших і найбільш регульованих туристичних напрямків у світі. Усім мандрівникам доведеться пройти непросту адміністративну процедуру та вирушити в багатоденну морську поїздку. Крім того, на острові майже нема інфраструктури для масового туризму.